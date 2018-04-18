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İDO, misafirlerine 23 Nisan'da 74 ek sefer sunuyor

İDO, misafirlerine 23 Nisan'da 74 ek sefer sunuyor

İDO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminde misafirlerine 74 ek sefer sunuyor.

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İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak toplam 74 ek seferi satışa açtı. 

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek seferi satışa açtı. 
İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
                  Tarih              Sefer Saati         Hat                 Gemi tipi
1    20 Nisan 2018 Cuma    16:00    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
2    20 Nisan 2018 Cuma    17:20    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
3    20 Nisan 2018 Cuma    18:45    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
4    20 Nisan 2018 Cuma    20:10    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
5    20 Nisan 2018 Cuma    21:30    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
6    20 Nisan 2018 Cuma    17:40/18:00    Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa    Deniz Otobüsü
7    20 Nisan 2018 Cuma    13:50/14:10    Kadıköy-Yenikapı-Bursa    Deniz Otobüsü
8    20 Nisan 2018 Cuma    17:00    Bursa-Yenikapı-Kadıköy    Deniz Otobüsü
9    20 Nisan 2018 Cuma    19:10/19:30    Kadıköy-Yenikapı-Bursa    Deniz Otobüsü
10    20 Nisan 2018 Cuma    22:45    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
11    20 Nisan 2018 Cuma    22:45    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
12    20 Nisan 2018 Cuma    19:30    Yenikapı-Bandırma    Hızlı Feribot
13    20 Nisan 2018 Cuma    22:30    Bandırma-Yenikapı    Hızlı Feribot
14    20 Nisan 2018 Cuma    23:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
15    20 Nisan 2018 Cuma    23:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
16    21 Nisan 2018 Cumartesi    05:45    Yenikapı-Yalova    Ferrycat
17    21 Nisan 2018 Cumartesi    05:45    Yalova-Yenikapı    Ferrycat
18    21 Nisan 2018 Cumartesi    06:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
19    21 Nisan 2018 Cumartesi    06:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
20    21 Nisan 2018 Cumartesi    13:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
21    21 Nisan 2018 Cumartesi    13:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
22    21 Nisan 2018 Cumartesi    10:00    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
23    21 Nisan 2018 Cumartesi    15:15    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
24    21 Nisan 2018 Cumartesi    08:30    Yenikapı-Bandırma    Hızlı Feribot
25    21 Nisan 2018 Cumartesi    10:30    Bandırma-Yenikapı    Hızlı Feribot
26    21 Nisan 2018 Cumartesi    10:30    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
27    21 Nisan 2018 Cumartesi    11:50    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
28    21 Nisan 2018 Cumartesi    14:15    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
                
29    21 Nisan 2018 Cumartesi    16:45    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
30    21 Nisan 2018 Cumartesi    18:45    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
31    21 Nisan 2018 Cumartesi    10:10/10:30    Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa    Deniz Otobüsü
32    21 Nisan 2018 Cumartesi    09:00/09:30    Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa    Deniz Otobüsü
33    21 Nisan 2018 Cumartesi    09:30/10:00    Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy    Deniz Otobüsü
34    22 Nisan 2018 Pazar    17:15    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
35    22 Nisan 2018 Pazar    18:45    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
36    22 Nisan 2018 Pazar    20:15    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
37    23 Nisan 2018 Pazartesi    12:30    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
38    23 Nisan 2018 Pazartesi    12:00    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
39    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:30    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
40    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:15    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
41    23 Nisan 2018 Pazartesi    20:30    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
42    23 Nisan 2018 Pazartesi    20:30    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
43    23 Nisan 2018 Pazartesi    22:45    Yenikapı-Bursa    Hızlı Feribot
44    23 Nisan 2018 Pazartesi    22:45    Bursa-Yenikapı    Hızlı Feribot
45    23 Nisan 2018 Pazartesi    12:00    Yenikapı-Bandırma    Hızlı Feribot
46    23 Nisan 2018 Pazartesi    12:00    Bandırma-Yenikapı    Hızlı Feribot
47    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:00    Yenikapı-Bandırma    Hızlı Feribot
48    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:00    Bandırma-Yenikapı    Hızlı Feribot
49    23 Nisan 2018 Pazartesi    18:00    Yenikapı-Bandırma    Hızlı Feribot
50    23 Nisan 2018 Pazartesi    21:00    Bandırma-Yenikapı    Hızlı Feribot
51    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:45    Yenikapı-Yalova    Ferrycat
52    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:45    Yalova-Yenikapı    Ferrycat
53    23 Nisan 2018 Pazartesi    13:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
54    23 Nisan 2018 Pazartesi    13:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
55    23 Nisan 2018 Pazartesi    21:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
56    23 Nisan 2018 Pazartesi    21:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
57    23 Nisan 2018 Pazartesi    22:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
58    23 Nisan 2018 Pazartesi    22:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
59    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:00    Pendik-Yalova    Ferrycat
60    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:00    Yalova-Pendik    Ferrycat
61    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:59    Pendik-Yalova    Ferrycat
62    23 Nisan 2018 Pazartesi    23:59    Yalova-Pendik    Ferrycat
63    23 Nisan 2018 Pazartesi    14:00    Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy    Deniz Otobüsü
64    23 Nisan 2018 Pazartesi    17:00    Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy    Deniz Otobüsü
65    23 Nisan 2018 Pazartesi    16:00/16:30    Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı    Deniz Otobüsü
66    23 Nisan 2018 Pazartesi    13:00/13:30    Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı    Deniz Otobüsü
67    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:15/15:45    Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy    Deniz Otobüsü
68    23 Nisan 2018 Pazartesi    17:30/18:00    Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı    Deniz Otobüsü
69    23 Nisan 2018 Pazartesi    15:15    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
70    23 Nisan 2018 Pazartesi    16:45    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
71    23 Nisan 2018 Pazartesi    18:15    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
72    23 Nisan 2018 Pazartesi    19:35    Yenikapı-Yalova    Deniz Otobüsü
73    23 Nisan 2018 Pazartesi    21:15    Yalova-Yenikapı    Deniz Otobüsü
74    23 Nisan 2018 Pazartesi    19:00    Bursa-Yenikapı-Kadıköy    Deniz Otobüsü
 

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