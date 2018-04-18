İDO, misafirlerine 23 Nisan'da 74 ek sefer sunuyor
İDO 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminde misafirlerine 74 ek sefer sunuyor.
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak toplam 74 ek seferi satışa açtı.
İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek seferi satışa açtı.
İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi
1 20 Nisan 2018 Cuma 16:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
2 20 Nisan 2018 Cuma 17:20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
3 20 Nisan 2018 Cuma 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
4 20 Nisan 2018 Cuma 20:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
5 20 Nisan 2018 Cuma 21:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
6 20 Nisan 2018 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
7 20 Nisan 2018 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
8 20 Nisan 2018 Cuma 17:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
9 20 Nisan 2018 Cuma 19:10/19:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
11 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
12 20 Nisan 2018 Cuma 19:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
13 20 Nisan 2018 Cuma 22:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
14 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat
15 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat
16 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
17 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
18 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat
19 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat
20 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat
21 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat
22 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
23 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
24 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
25 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
26 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
27 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
28 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
29 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
30 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
31 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü
32 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü
33 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü
34 22 Nisan 2018 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
35 22 Nisan 2018 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
36 22 Nisan 2018 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
37 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
38 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
39 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
40 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
41 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
42 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
43 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
44 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
45 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
46 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
47 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
48 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
49 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot
50 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot
51 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
52 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
53 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat
54 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat
55 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat
56 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat
57 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat
58 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat
59 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat
60 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat
61 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Pendik-Yalova Ferrycat
62 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Yalova-Pendik Ferrycat
63 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
64 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
65 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
66 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00/13:30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
67 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15/15:45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü
68 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
69 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
70 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
71 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
72 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü
73 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü
74 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
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