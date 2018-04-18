İDO, misafirlerine 23 Nisan'da 74 ek sefer sunuyor

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek oluşabilecek yoğunluklar için tedbirlerini aldı. İDO, tatilciler için bir planlama yaparak toplam 74 ek seferi satışa açtı.

İDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle, Cuma-Cumartesi gidiş, Pazartesi dönüş olacak şekilde deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek seferi satışa açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy lokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedeflerken, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu kampanyalı biletlerin satışını sürdürüyor.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ek seferleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tarih Sefer Saati Hat Gemi tipi

1 20 Nisan 2018 Cuma 16:00 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

2 20 Nisan 2018 Cuma 17:20 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

3 20 Nisan 2018 Cuma 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

4 20 Nisan 2018 Cuma 20:10 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

5 20 Nisan 2018 Cuma 21:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

6 20 Nisan 2018 Cuma 17:40/18:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

7 20 Nisan 2018 Cuma 13:50/14:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

8 20 Nisan 2018 Cuma 17:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

9 20 Nisan 2018 Cuma 19:10/19:30 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

11 20 Nisan 2018 Cuma 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

12 20 Nisan 2018 Cuma 19:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

13 20 Nisan 2018 Cuma 22:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

14 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat

15 20 Nisan 2018 Cuma 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat

16 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat

17 21 Nisan 2018 Cumartesi 05:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat

18 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Pendik-Yalova Ferrycat

19 21 Nisan 2018 Cumartesi 06:00 Yalova-Pendik Ferrycat

20 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat

21 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat

22 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

23 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

24 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

25 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

26 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:30 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

27 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:50 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

28 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:15 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü



29 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:45 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

30 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

31 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa Deniz Otobüsü

32 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:00/09:30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa Deniz Otobüsü

33 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:30/10:00 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü

34 22 Nisan 2018 Pazar 17:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

35 22 Nisan 2018 Pazar 18:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

36 22 Nisan 2018 Pazar 20:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

37 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

38 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

39 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

40 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

41 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

42 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

43 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot

44 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:45 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot

45 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

46 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

47 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

48 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

49 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot

50 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot

51 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat

52 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat

53 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Pendik-Yalova Ferrycat

54 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00 Yalova-Pendik Ferrycat

55 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Pendik-Yalova Ferrycat

56 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:00 Yalova-Pendik Ferrycat

57 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Pendik-Yalova Ferrycat

58 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:00 Yalova-Pendik Ferrycat

59 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Pendik-Yalova Ferrycat

60 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:00 Yalova-Pendik Ferrycat

61 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Pendik-Yalova Ferrycat

62 23 Nisan 2018 Pazartesi 23:59 Yalova-Pendik Ferrycat

63 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

64 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K./Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

65 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:00/16:30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

66 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:00/13:30 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

67 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15/15:45 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy Deniz Otobüsü

68 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:30/18:00 Esenköy-Çınarcık/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü

69 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

70 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:45 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

71 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

72 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:35 Yenikapı-Yalova Deniz Otobüsü

73 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:15 Yalova-Yenikapı Deniz Otobüsü

74 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

