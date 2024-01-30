İDO ve BUDO Bazı Seferlerin İptal Olduğunu Açıkladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre şu seferler iptal oldu: Saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava şartları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi.

BUDO’da ise saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Vira Haber