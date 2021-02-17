İDO Ve BUDO'da Sefer İptalleri
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara sebep oluyor. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri kötü hava şartları sebebiyle yapılamayacak. BUDO'da ise 6 sefer iptal oldu:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).
Vira Haber
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Etiketler : ido, budo, deniz otobüsü
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