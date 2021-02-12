İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12.02.2021 (08:30)

- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.02.2021 (09:30)

BUDO internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler ise şöyle:

- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (07:00)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.02.2021 (08:30)

- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (09:30)

- Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 12.02.2021 (09:30)

- Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (10:00)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.02.2021 (11:30)

Vira Haber