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İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

İDO ve BUDO'dan Sefer İptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12.02.2021 (08:30)

- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.02.2021 (09:30)

BUDO internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler ise şöyle:

- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (07:00)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.02.2021 (08:30)

- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (09:30)

- Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 12.02.2021 (09:30)

- Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 12.02.2021 (10:00)

- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 12.02.2021 (11:30)

Vira Haber

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