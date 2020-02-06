İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle açıklandı:
“Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50”
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
Vira Haber
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