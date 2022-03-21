İDO ve BUDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, gün içinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

07.30 Bursa-Kabataş,

07.45 Bandırma-Kadıköy,

08.00 Bursa-Büyükçekmece seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı.

07:00 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,

08:30 İstanbul Eminönü- Bursa Mudanya,

09.30 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,

09:30 Bursa Mudanya - Armutlu İhlas,

10:00 Armutlu İhlas - İstanbul Eminönü,

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.

Hava şartlarının normale dönmesinden sonra seferlere tekrar başlanacak.