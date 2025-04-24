İDO’dan 15 Milyon Dolarlık Gemi Yatırımı

Alınan arabalı vapurlardan ikisi, Kocaeli Yeniköy’den Yarımca Limanı’na 0 km araç taşımacılığı yapacak, diğer ikisi ise İzmir Üçkuyular-Bostanlı arasında faaliyet gösterecek.

Satın alınan gemilerden Dalga1 ve Kaşif isimli gemiler küresel otomotiv lojistiğinde kritik bir rol oynayan Yeniköy’den Yarımca Limanı'na 0 km araç taşımacılığı yapmaya devam edecek. Dalga1 ve Kaşif isimli gemiler bir ayda ortalama 70 sefer yaparak 10 bin araç taşıyacak.

İzmir Üçkuyular-Bostanlı arasında Denizhan ve Çelikkanat isimli gemiler deniz taşımacılığı faaliyetlerini İDO’nun çatısı altında sürdürecek.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yaptığı açıklamada, özelleştirme sonrası filolarında ilk kez bu ölçekte büyük bir yatırımla dört gemi alarak hizmet çeşitliliklerini artırdıklarını ifade etti. Bu dört gemiden ikisinin Yarımca Port ile Yeniköy arasında sıfır kilometre araç taşımacılığı yapacağını aktaran Orhan, sıfır kilometre araç taşıyacak olan gemilerden birinin 2018 model ve 110 araç kapasiteli Dalga1 Gemisi, diğerinin ise 2012 model ve 95 araç kapasiteli Kaşif Gemisi olduğunu açıkladı. Orhan, ayrıca filoya yeni eklenen 2015 model, 55 araç kapasiteli Denizhan Gemisi ile 2014 model, yine 55 araç kapasiteli Çelik Kanat Gemisi'nin ise İzdeniz adına Bostanlı-Üçkuyular hattında hizmet vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Orhan, bu gemilerin İDO filosunu güçlendirdiğini, ürün çeşitliliğini artırdıklarını, ülke ekonomisine önemli katma değer sağladıklarını ve yenilikçi politikalarla daha sürdürülebilir bir yaklaşım izleyerek global bir marka olma yolunda ilerlediklerini ifade etti.

Temiz Deniz Temiz Çevre

İDO ailesi olarak, atık yönetimi, yakıt tasarrufu, temiz deniz ve temiz çevre ilkelerine bağlı kalarak sürdürülebilir deniz taşımacılığı adına önemli adımlar attıklarını vurgulayan Orhan, bu kapsamda yeni iş birlikleri geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Teknik donanımlı gemileri ve alanında uzman ekiplerin desteğiyle daha düşük emisyon salınımını hedeflediklerini ifade eden Orhan, çevresel etkileri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yeşil İskele İçin İlk Adımlar Atıldı

Marmara hattında 35 iskelenin bulunduğunu belirten Dr. Murat Orhan, bu iskeleler için Yeşil İskele sertifikası hedeflediklerinden söz etti. Çalışmalara yeni başladıklarına değinen Orhan, sürdürülebilir ve çevreci uygulamaları hayata geçirmek için bir denetim sürecine tabi olacaklarını ve belgelendirme kapsamında gerekli kriterleri yerine getirerek iskeleleri Yeşil İskele standartlarına uygun şekilde yapılandırmayı planladıklarını ifade etti. Sürecin henüz çok başında olduklarını vurgulayan Orhan, İDO’nun bu uygulamayı hayata geçiren öncü firmalardan biri olacağını belirtirken, sezon sonuna kadar birkaç iskeleye bu sertifikayı kazandırmayı amaçladıklarını da dile getirdi.

Müşteri Odaklı Faaliyetlerle Markamızı Güçlendireceği

Bu yıl tüm denizlerde faaliyet göstermeyi hedeflediklerini ifade eden İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Karadeniz'e yönelik de sürpriz hamleler planladıklarını açıkladı. Filolarına katılan yeni gemilerin katkısıyla ürün çeşitliliklerini artırdıklarını belirten Orhan, bu yılı İDO'nun yeniliklere adapte olduğu, genç bir kimlikle çağa ayak uydurduğu bir dönüşüm yılı olarak tanımladı. Orhan ayrıca, tüm dijital araçların güncellendiğini ve kullanımı kolay arayüzler üzerinde çalışmaların devam ettiğini, çevre dostu ve hayvan haklarına duyarlı bir marka olacak şekilde dönüştürdüklerini belirtti.

İDO için sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerin bir adım öteye taşındığı ve global bir marka olma yolunda ilerledikleri bu konuşmanın içinde yer aldı.

Vira Haber