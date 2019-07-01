İDO’dan Tekirdağ- Marmara ve Avşa Adası’na hat

Seferler 6 Temmuz 2019 -1 Eylül 2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, ulaşım ihtiyaçlarına uygun yeni hatlar açmaya devam ederken, 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Tekirdağ’dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini başlatıyor. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2, 5- 3 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.

Vira Haber