İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. İDO’dan Tekirdağ- Marmara ve Avşa Adası’na hat
İDO’dan Tekirdağ- Marmara ve Avşa Adası’na hat

İDO’dan Tekirdağ- Marmara ve Avşa Adası’na hat

İDO, ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak yeni hatlar belirlemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ- Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor.

A+A-

Seferler 6 Temmuz 2019 -1 Eylül 2019 tarihleri arasında Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Misafirlerine sunduğu hızlı ve keyifli yolculuklarla sektörünün lideri İDO, ulaşım ihtiyaçlarına uygun yeni hatlar açmaya devam ederken, 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Tekirdağ’dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini başlatıyor. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2, 5- 3 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.

Vira Haber

Bu haber toplam 35 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.