İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
A+A-
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.
Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Bu haber toplam 471 defa okunmuştur
Etiketler : ido, fırtına, sefer iptali
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.