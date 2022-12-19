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İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi iptal edildi.

Bugün saat 14.50'de yapılması planlanan Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi ile 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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