İDO’nun 'Sonbahar Tarifesi' 17 Eylül’de başlıyor

Hızlı, konforlu ve güvenilir seyahatin adresi İDO, 17 Eylül Pazartesi günü “2018 Sonbahar Tarifesi” ne geçiyor. Misafirlerine yıl boyunca hesaplı seyahat fırsatı sunan İDO, Pendik - Yalova hattında hafta içi 07:00-12:00 ve 14:00-21:00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesine Cuma-Pazar 22:00 seferini eklenmesiyle sefer sayısını karşılıklı 30’a çıkarıyor.

Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07:45-21:45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07:15-21:45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Misafirler Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 17 TL, araç için 63 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İDO; Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 40 TL, araçlar için 136 TL’den, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 19 TL, araçlar için 85 TL’den, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 19 TL’den başlayan özel fiyat seçenekleri oluşturdu.

İDO, Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

Ayrıca Sirkeci - Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur - boşalt sistemi ile 23.00'a kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve Akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak.

Avşa - Marmara Adası ve Çınarcık - Esenköy seferleri 29 Ekim’e kadar devam edecek

Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa-Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine cuma gidiş, pazar dönüş olacak şekilde 29 Ekim’e kadar devam edecek.

İDO biletleri www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından satın alınabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahil olup, sadece www.ido.com.tr web sitesi ve İDO Mobil uygulaması üzerinden yapılan satışlarda geçerlidir. İDO terminallerinde yer alan gişeler aracılığıyla alınan biletlere 1 TL, çağrı merkezi ve İDO yetkili acenteleri aracılığıyla alınan biletlere 2 TL hizmet bedeli eklenir.

Vira Haber