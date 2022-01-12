İDO’ya ‘Sealife’ı Kullanma’ Davası

İngiltere merkezli Merlin Entertainments Group’un 25 yıldır dünyanın dört bir yanında kullandığı ‘SEALIFE’ markası Türkiye’de mahkemelik oldu. Tescil işlemi için Ankara’nın yolunu tutan Merlin Entertainments, anılan markanın İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO) tarafından tescillendiğini gördü. Şirket, tescil işleminin iptali için dava açtı.

Dava İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açıldı. Dosyada yer alan bilgilere göre Merlin Entertainments’in sahibi olduğu ‘SEALIFE’, deniz canlılarının her çeşidini izleme imkânı sağlayan dev bir akvaryum müzesi konumunda. Dünyanın dört bir yanında bu isimle 30’dan fazla eğlence merkezi bulunuyor. Markanın, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’de de dev bir akvaryumu bulunuyor. Dava dilekçesine göre, Merlin Entertainments, 1997’den bu yana ‘SEALIFE’ markasını dünyanın birçok yerinde koruma altına aldı. Bu markayı Türkiye’de de tescil ettirmek isteyen İngiliz şirket, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulundu. Ancak şirketin bu başvurusu reddedildi. Markasını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanmak isteyen İngiliz şirket, aldığı olumsuz yanıt üzerine mahkemenin yolunu tuttu.

Söz konusu markanın İDO’nun tekelinde olduğunu dava dilekçesinde belirten Merlin Entertainments şirketinin avukatı Serdar Aktuğ, “İDO, SEALIFE markasını gazete, kitap ve dergi gibi alanlarda kullanıyor. İDO, eğlence alanında bir faaliyet göstermemekte. İDO’nun, SEALIFE markasını gazete, kitap ve dergi gibi yayımlama hizmetleri dışında kalan hizmetlerde kullanmaması kısmi iptal sebebidir. Bu nedenle söz konusu markanın kısmen iptali ile sicilden silinmesini istiyoruz. Ayrıca markanın üçüncü kişilere devrinin engellenmesi için ‘SEALIFE’ markası üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İDO: BUGÜN DEĞİL 2005’TE TESCİL ETTİRDİK

DAVAYA cevap veren İDO’nun avukatları ise Merlin Entertainments’ın iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu vurguladı. Davanın reddi istenen savunma dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu marka İDO tarafından kullanılmakta. Davacı şirket, daha önce de aynı konuda bir dava açmış ve davası reddedilmişti. ‘SEALIFE’ markası 2003 yılından bu yana İDO’nun sürekli yayını olan Sea Life dergisinde kullanılmaya başlandı. İDO bu markayı 2005 tarihinde tescil ettirdi. Bu dergi her ay yüzbinlerce yolcuya ücretsiz dağıtılıyor. Davacının amacı, müvekkil adına tescilli olan ‘SEALIFE’ markasının birebir aynısını tescil ettirmek.”