İki ABD Savaş Gemisi Boğaz’dan Geçmeyecek

ABD Montrö Sözleşmesi gereği yaptığı gemi geçiş bildirimini iptal ettiğini Türkiye’ye bildirdi. Girit adası yakınlarında bulunan Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Donald Cook ve USS Roosevelt destroyerleri boğazlardan geçmeyecek.

Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan’da Karadeniz’e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs’ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti. Gemilerin Karadeniz'e geçeceği haberleri üzerine Rusya, Hazar Filosuna ait 15 gemiyi Karadeniz’e geçirmiş, bu gemilerin Azak Denizi’nde Rus Karadeniz filosuyla ortak tatbikat yapacağını açıklamıştı.

Diplomatik kaynaklar ABD savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişinin ABD’li makamlar tarafından mı iptal edildiği sorusuna, “Evet gemiler geçmedi. ABD Büyükelçiligi Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdi” yanıtını verdi. ABD’nin bu kararının ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Vira Haber