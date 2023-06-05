İklim Değişikliğiyle Mücadelede 'Mega Paket' Onaylandı

Avrupa Birliği (AB) MRV Tüzüğü, 1 Ocak 2018'den itibaren, taşıdıkları bayrağa veya ait oldukları ülkeye bakılmaksızın AB/Avrupa Ekonomik Alan (AEA) limanlarına uğrayan ticari amaçlarla kargo ve yolcu taşımacılığı yapan 5.000 GT ve üzerindeki gemilerin CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasını zorunlu kılma kararı almıştı.

Alınan bu karar doğrultusunda "Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazi Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (EU) 2015/757 Sayılı Tüzüğü Tadil Eden" (EU) 2023/957 sayılı Tüzük, AB Resmi Gazetesinin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlanmış olup 5 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

CO2 emisyonlarının yanı sıra CH ve N20 emisyonları dahil edilen yeni tüzükle;

- Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 GT ve üzeri gemilerin, son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana veya üye devletin yetki alanındaki bir limandan sonraki uğrak limanlarına kadar olan seferlerinde ayrıca üye devletlerin yetki alanındaki limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazi emisyonlar AB Emisyon Ticaret Sistemine dahil edilecek.

- 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 400 GT-5.000 GT arasındaki genel yük (general cargo) gemileri ile 400 GT üzerindeki offshore gemileri de yukarıdaki seferlerinde sera gazi emisyonlarına ilişkin olarak bahsi geçen Tüzük kapsamında olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Denizcilik Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada tüzükle ilgili şu açıklamalara yer verildi: “İzleme planlarının değerlendirilmesi ve onaylanması, emisyon raporlarının doğrulanması ve uygunluk belgesi (DOC) işlemleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. İlgili gemi işletmeleri, 2025 yılından itibaren bir önceki yıla ait toplu emisyon verilerini her yıl 28 Subat-31 Mart arasında yetkilendirilmiş kuruluşlara sunacaktır.”

Vira Haber