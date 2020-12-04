İklim Krizi En Çok Yaşlıları Vuruyor

2018 yılında tüm dünyada 65 yaş üstü 296 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.



Milliyet’in haberine göre, Paris İklim Anlaşması’nın 5. yıldönümünde 35 farklı kurumdan 120 uzmanın 40’ı aşkın göstergeyi analiz ettiği rapor, iklim krizinin endişe verici boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKELERDEN



Rapora göre, Türkiye sıcak hava dalgasına bağlı 65 yaş üstü ölümlerin en fazla görüldüğü 2. bölge kategorisinde yer alıyor. Rusya, ABD ve Avrupa’nın bazı ülkeleri de sıcak hava dalgasına bağlı en fazla yaşlı ölümünün görüldüğü bölgelerden. Raporun sıcaklığa bağlı 65 yaş üstü ölümlerin her yıl artış gösterdiğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “İklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunları en çok yaşlılar, çocuklar ve hamileler gibi kırılgan grupları ve kronik hastalıkları olanları tehdit ediyor” dedi.

SICAK HAVA DALGALARI KALP HASTALARI İÇİN TEHDİT



Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Şahin de şunları söyledi: “Sıcak dalgaları iklim krizinin en doğrudan, en ciddi ama en çok gözden kaçan sağlık etkilerine yol açıyor. Aşırı sıcaklar sırasında 65 yaş üzeri ve kalp hastaları başta olmak üzere, özellikle barınma koşulları iyi olmayan ve sosyal destek alamayan kesimlerde beklenmedik ölümler gerçekleşiyor. Bu hem politikacılar hem de toplumlar için görünmez bir sorun. İklim değişikliğiyle artan sıcak dalgalarına bağlı kitlesel ölümler başlamadan önlem almak zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

Vira Haber