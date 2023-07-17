İlk Akıllı İçten Takma Elektrik Motor Tekneye Takıldı

Diyarbakır'ın tarihine uzanan köklü mirasıyla bezenmiş Eğil, adeta geçmiş medeniyetlerin şahitliğini yapmış bir bölgedir.

Hititlerin, Urartuların, Perslerin, Roma'nın, Bizans'ın, İslam'ın ve Türklerin izlerini taşıyan bu bereketli medeniyetler diyarı, şimdi de Türkiye'nin ilk akıllı elektrikli içten takma motorunun ev sahipliğini yapmaktadır.

Erke Marine’nin tecrubeli servis ekibi, gururla gerçekleştirdiği kurulumla ePropulsion I Serisi içten takma serisi motoru Abdullah Karakoç'un yönetimindeki “Miran Teknesine“ 185hp dizel motoru çıkararak sadece 25kg olan I 20 modeli 30hp gücünde elektrikli motoru başarıyla monte etti.

İçten takma motorun çevreye duyarlı ve gelişmiş teknolojisi bir kullanıcı arayüzü sayesinde, uzaktan bağlantı erişimi sağlanarak kurulum süreci başarıyla tamamlandı.

Erke Marine, denizcilik sektöründe inovasyona ve kaliteye odaklanarak adını duyuran öncü bir firmadır.Bu çevre dostu kurulum, onların başarı hikayesine yeni bir sayfa eklerken, Türkiye'yi de gururlandırmıştır. ePropulsion I Serisi motorlar, değişik güç seçenekleriyle (10kW / 20kW / 40kW) teknelerin ihtiyaçlarına uygun ekonomik ve çevre dostu bir enerji kaynağı sunar.

Bununla birlikte, bu ileri teknoloji motorlar hızlı şarj özelliğiyle de tüm rakiplerine fark atarak hayranlık uyandırmaktadır. Kısa bir sürede enerji depolayarak kullanıma hazır hale gelirler. Güçlerini ePropulsion imalatı G-102 / 96V 10kW LiFePO4 bataryalardan alırlar, böylece uzun bir seyir keyfi sunarlar.

ePropulsion “I Serisi motorlar”, kullanıcıların uzaktan kumanda ile kontrol edebildiği bir işlevselliğe sahiptir. Aynı zamanda motorun performansını takip etmek ve veri analizi yapmak için veri izleme ve analiz özelliklerine de sahiptir. Bu sayede kullanıcılar, motorun verimliliğini mükemmelleştirme imkanı bulurlar.

Bu motorlar IP67 koruma sınıfına dahildir ve suya ve çevresel etkilere karşı son derece dayanıklıdırlar. Ayrıca, içten yanmalı motorlara göre daha az titreşim üretirler. Bu özellikleriyle kullanıcıların konforunu artırırken motorun dayanıklılığını da güvence altına alırlar.

ePropulsion G-102 bataryaları ise bir dizi avantaj sunar. İçerdikleri LFP (Lityum Demir Fosfat) teknolojisi sayesinde yerleşik akıllı pil yönetim sistemleri (BMS) kullanıcıları maksimum güvenlikle donatır. %80 DOD (Deşarj Derinliği) seviyesinde 3.000 döngü sunarak uzun bir ömür vaat ederler. G-102-100 LiFePO4 piller, uzun süreli güç sağlama konusunda kurşun-asit pillere göre bir adım öndedir. Aynı zamanda enerji yoğunluğu açısından üstün olup çok daha hafiftirler. Kolay kurulumu sayesinde kullanıcılara zaman kazandırırken metal gövdesi de dayanıklılığı artırır.

ePropulsion I Serisi motorlar, son teknolojik çözümleri destekleyen eSSA (ePropulsion Akıllı Sistem Mimarisi) ile donatılmıştır. Bu sistem, deniz ve çevre dostlarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen son teknolojik çözümleri sunar. Ayrıca, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) entegrasyonunu da destekler.

Kullanıcılara sunulan dijital ekran, motorun durumunu takip etme imkanı sağlar. Bu sayede kullanıcılar, motorun anlık performansını gözlemleyerek gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Eğil'deki bu öncü kurulum, Türkiye'nin denizcilik sektöründe yeni bir dönemi temsil etmektedir ve Erke Marine'i inovasyon ve kalite odaklı lider bir marka haline getirmiştir. ePropulsion I Serisi motorlar, çevreci bir seçenek ve ekonomik bir avantaj sunarak denizcilerin daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmasına yardımcı olur. Bu akıllı elektrikli içten takma motorlar, denizcilik deneyimini güvenli, konforlu ve verimli bir şekilde yaşamak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Erke Marine yetkilileri Türk turizmini ve Türk Sularını korumaya ilişkin çabalarının süreceğini bu sene içerisinde önemli sayıda Guletin elektrikli motorlarla techiz edilerek misafirlerin daha konforlu sessiz seyir ve Gulet sahiplerinin bakımsız ve masrafsız ePropulsion motorlarla Büyük ekonomi sağlıyacaklarını açıklamışlardır.

Vira Haber