İLKFER GRUP'tan Biofuel ve Biodiesel Semineri

Seminerde, Amerika’dan Viswa temsilcisi Dr. Sara Rezaee, biofuel ve biodiesel konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi aktaracak. Program, İLKFER Şirketler Grubu'nun tanıtımıyla başlayacak ve ardından biyoyakıtların ne olduğu, çevreye katkıları ve sektördeki gelişmeler detaylandırılacak.

Katılımcılar, biyoyakıtlar hakkında merak ettikleri soruları sorma ve konu üzerinde interaktif bir tartışma ortamı bulma fırsatına sahip olacaklar.

Seminerin ardından, sektörel iş birliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir platform oluşturulması hedefleniyor.

Vira Haber