İLKFER’den Biyoyakıt Kitabı Geliyor

İlkfer Grup, biyodizel ve biyoyakıt üzerine gerçekleştirdiği seminerde sektör profesyonellerine yenilikçi gelişmeler ve standartlarla ilgili detaylı bilgiler sundu.

Seminerin Açılışı ve İlkfer Grup’un Tanıtımı

İlkfer Grup’un biyodizel ve biyoyakıt konularına odaklanan semineri Marriott Otel’de gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşması ve İlkfer Grup’un tanıtımını, şirketin Kurucu Ortağı Mühendis A. İlker Meşe yaptı. Meşe'nin konuşmasının ardından grup şirketlerinin sorumluları da kendi sunumlarını yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Viswa’dan Özel Katılım ve Uzman Sunumları

Seminerin ikinci bölümünde İlkfer Kurucu Ortağı Mühendis Feramuz Aşkın, Viswa firmasından gelen konukları sahneye davet etti. Amerika’dan Dr. Sara Razae ve Viswa Avrupa Müdürü Nishant Sharma, biyoyakıtların teknik detaylarına ve kullanım alanlarına dair kapsamlı sunumlar yaptı.

Biyoyakıt Kitabı Müjdesi

İlkfer Grup, biyoyakıtlar hakkında yapılan bu bilgilendirici seminerin ardından katılımcılara yeni bir müjde verdi. Şirket, biyoyakıtlarla ilgili bilinmeyen birçok sorunun yanıtlanacağı ve sektöre rehberlik edecek bir kitabın hazırlıklarına başladığını duyurdu. Kitabın kısa sürede yayımlanması planlanıyor.

ISO Standartlarındaki Önemli Değişiklikler

Seminerde öne çıkan en kritik konu, yakıt standartlarında yapılan güncellemelerdi. ISO 8127-2017 olarak bilinen yakıt alfabesi standardının, 2024 itibarıyla ISO 8217-2024 olarak güncelleneceği bilgisi verildi. Bu gelişme, sektör profesyonelleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Sektör Temsilcilerinin Yoğun Katılımı

Seminere Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İMEAK geçmiş dönem Meclis Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır’ın yanı sıra çeşitli denizcilik şirketlerinden birçok sektör temsilcisi yoğun katılım gösterdi.

Vira Haber