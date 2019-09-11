İmamoğlu ''Haliç Tersanesi’ni halka açabiliriz''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Yeşim Meltem Şişli, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Orhan Demir ve Murat Yazıcı ile birlikte Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne bağlı Haliç Tersanesi’nde incelemelerde bulundu.

Kendisini karşılayan tersane çalışanlarıyla tek tek tokalaşan İmamoğlu, birimleri dolaşarak Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş’tan tesisle ilgili teknik bilgiler aldı.

“İSTANBUL İÇİN ASİL BİR DAVRANIŞ OLUR”

İmamoğlu, tersane gezisiyle ilgili, “Burası Genel Müdürümüzün de anlattığı gibi, 1400’lerden bugüne gelen bir imalathane. Aynı zamanda İstanbul’un bütün nostaljik duygularını hissettiren bir ortam var burada. Tarih ve imalat, diye fikri var yönetici arkadaşların. Bu fikri değerlendireceğiz. Burası hem kamuya açık hem üretim yapan bir şekle gelir mi, diye önerileri var arkadaşlarımızın. Bence kulağa iyi geliyor. Değerlendireceğiz. Hem tarihin korunması hem buradaki sistemin yürümesi, bence İstanbul için çok asil bir davranış olur” dedi.

SAHİLDE YAPILACAK DÜZENLEMELERİ KONUŞTULAR

Tersanedeki incelemelerin ardından tekneye binen İmamoğlu ve kurmayları, kısa bir Haliç ve Boğaz turu yaptı. Vatandaşlar, tekne turu sırasında fark ettikleri İmamoğlu’na el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu, tur sırasında sahil boyu yapılacak düzenlemeler hakkında, kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulundu. İmamoğlu’nun Boğaz turu, Harem İskelesi’nde noktalandı.

Vira Haber