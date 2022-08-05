İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ile İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan’ın katıldığı meclis toplantısında 07.07.2022 tarih ve 52 sayılı toplantı zabıtları, 2022 Haziran ayı fasıllar arası aktarım talebi ve kayıt ücretlerinin güncellenmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İMEAK DTO’nun Temmuz ayı faaliyet sunumunun ardından kürsüye gelerek meclise hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, dünya ekonomisinin Ukrayna Rusya Savaşı etkisi ile başlayan ve ardından ABD ile AB merkez bankalarının parasal sıkılaştırma etkileriyle beklenenden hızlı yavaşladığına dikkat çekti.

IMF’nin geçen haftalarda yayınladığı raporla 2022 küresel büyüme tahmini yüzde 3,6’dan yüzde 3,2’ye düşürdüğünü belirten Tamer Kıran, “ABD ekonomisi 2. çeyrek büyüme oranı eksi yüzde 0,9 olarak açıklandı. İlk çeyrekte eksi yüzde 1,6 olan büyümenin üzerine bir çeyrek daha negatif bir veri gelerek, her ne kadar gerek istihdam piyasasındaki gerekse hizmetler kesimindeki canlılık gerçek bir resesyon yaşanmadığını gösterse de ABD ekonomisini teknik olarak resesyona sokmuş oldu. Euro bölgesinde ise yıllık yüzde 2,6 olan büyüme beklentisinin, Rusya’nın doğal gaz sevkiyatını bu kış tamamen kesmesi durumunda yüzde 2’nin altına inmesi bekleniyor. Çin’e ilişkin büyüme tahminleri onlarca yıl sonra yüzde 5’in altına gelerek yüzde 3,3’e gerilemiş durumda. Covid’e yönelik kapanmalar ve içeride konut sektörü kaynaklı temerrüt riskleri Çin’in büyümesini ciddi biçimde geriletiyor. Önümüzdeki süreçte küresel ekonomide büyüme tahminlerinin daha da aşağı gelme ihtimali artmış durumda” diye kaydetti.

Tamer Kıran Tahıl Koridoru Antlaşması’nın Önemine Değindi

Türkiye’nin tahıl koridoru antlaşmasının imzalanmasında öncü rol oynadığını ifade eden Tamer Kıran, tahıl ürünlerinin sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM)’nin, 27 Temmuz 2022 tarihinde resmi olarak açıldığını; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilcinin yer aldığı Merkez’in, Ukrayna limanlarına giriş ve çıkışları koordine etmek üzere faaliyete başladığını kaydetti.

Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık 3’te birinin Rusya ve Ukrayna tarafından sağlandığını düşünürsek, Ukrayna’dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi halinde başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ne kadar ciddi bir güvenlik riski oluşacağı açıktır. İşte bu merkezin devreye girmesiyle Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması imkanı yaratılmıştır. Anlaşmanın ardından Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan 1 Ağustos’ta yola çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı’nda, Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından dün itibarıyla Lübnan'a gitmek üzere hareket ederken, diğer gemilerin ise hazırlık ve planlamalarına devam edilmektedir.”

Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir diplomatik başarı olduğunun altını çizen Tamer Kıran, “Bu sorunun aşılmasında başta iki ülke liderleri nezdinde bizzat yürüttüğü diplomasi ile kişisel gayretlerini ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarının da takdire şayan olduğunu özellikle belirtmek isterim” dedi.

Konuşmasına ekonomik değerlendirme ile devam eden Tamer Kıran, ihracat ve turizm gelirlerinden olumlu sonuçlar gelmeye başladığını aktardı. Türkiye ihracatının temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 oranında artışla 144 milyar 417 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Tamer Kıran, şunları ifade etti: “Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor. Dolayısıyla sanayi ve ihracatımızın gücü ve turizmin katkısıyla küresel yavaşlamadan görece daha az etkilenmeye aday ülkelerden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz.”

Enflasyonun Türkiye önündeki en büyük sorun olamaya devam ettiğini belirten Tamer Kıran, “Dün açıklanan Temmuz ayı verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık yüzde, 2,37 artarken, yıllık enflasyon 79,60’a yükseldi. Öte yandan; Merkez Bankasının geçen hafta yayınladığı enflasyon raporuna göre, 2022 yılsonu TÜFE tahmini yüzde 60 seviyelerine gelmiş durumda. Başta asgari ücret olmak üzere, yapılan ücret ayarlamaları alım gücündeki kayıpları telafi potansiyeline sahip olsa da bunun bir ücret-enflasyon sarmalına dönüşmemesi için enflasyon ile mücadelenin tüm araçları ile devam etmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Denizcilik Piyasaları Değerlendirmesi

Denizcilik piyasaları ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Tamer Kıran, “Baktığımızda; makroekonomik olumsuzluklar, Rusya-Ukrayna etkileri, Çin’deki Covid kısıtlamaları ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle 2022 yılı başında %3,5 olan 2022 yılı küresel deniz ticareti büyüme tahmini; %1,4 olarak aşağı yönlü revize edilmiştir. Böylelikle 2022 yılında küresel deniz ticareti hacminin 12 milyar 256 milyon ton olacağı beklenmektedir. Değişen ticaret modelleri göz önüne alındığında, ton mil bazında küresel deniz ticareti büyümesinde yılbaşında %4 olan beklentinin %2,4’e düşeceği öngörülmektedir. Diğer taraftan piyasaları etkileyen önemli unsurlardan birisi olan limanlardaki bekleme sürelerinde bir miktar düşüş görülse de Haziran sonu itibarıyla kuru yük filosunun yaklaşık yüzde 34’ünün limanlarda beklemekte olduğu ve bu seviyenin Covid-19 dönemi öncesi seviyesinin hala üzerinde olduğu da görülmektedir. 2022 yılının ilk beş ayında, konteyner ticareti hacmi yıllık bazda %2,5 azalmıştır. Böylece 2022 yılı için küresel konteyner ticaret hacminin büyüme beklentisi %0,2 seviyesine gerilemiştir” dedi.

Haziran ayı konteyner gemi filosu kapasitesinin %36,6’sının limanlarda iken Temmuz ayında daha da artarak %37,7’ye çıktığını açıklayan Tamer Kıran, bu seviyenin Ekim 2021 sonlarında kaydedilen önceki zirve seviyesini aştığını, Covid-19 öncesi %31,5 olan seviyenin de çok üzerinde olduğunu belirtti.

Tamer Kıran, piyasalara bakıldığında 12 Mayıs tarihinden itibaren hızla gerileyen Baltık Kuru Yük endeksinin Haziran ayında %12,7 düştükten sonra Temmuz ayında da %15,4 düşerek Temmuz ayını 1895 seviyesinde kapattığını ifade etti.

Konuşmasında temmuz ayı faaliyetlerine de değinen Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı”nda, son günlerde gündemde yer alan krediye erişim, kredi faizlerinin yüksekliği ve kredi kullanımında zorluklar gibi konularda yaşanan sıkıntıları aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Tersanelerin Çevresel Yönetimi Yönetmelik Taslağı için İMEAK Deniz Ticaret Odası görüşünü istediğini belirten Tamer Kıran, Taslak hakkında ilgili Meslek Komitesi üyelerinin yanı sıra Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Derneği’nin (GİSBİR) değerlendirmeleri de alarak görüşlerini Bakanlığa ilettiklerini açıkladı.

40. Kuruluş Yıldönümüne Özel Görkemli Gala Yemeği

26 Ağustos 1982 tarihinde kurulan Deniz Ticaret Odası’nın, bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutladığını belirten Tamer Kıran, 744 üye ile kurulan Odanın, bugün yaklaşık 11 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük odaları arasında yerini aldığını kaydederek, şunları söyledi: “Sivil Bahriyemizin Amiral Gemisi olan Deniz Ticaret Odası’nın kurulması sektörümüz için bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönüm noktası, denizcilikte kurumsallaşmanın ve sektör olarak kabul görmenin önünü açmıştır. Bugün gelinen noktada; Türk Denizciliği, yaklaşık 33 milyon DWT’luk filosu, yıllık 4,65 milyon DWT üretim kapasiteli 84 tersanesi, toplamda yaklaşık 550 milyon ton yük elleçleyebilen limanları ve sektörün diğer tüm unsurları ile kol kola ülkemizin ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Ülkemiz, askeri deniz kuvveti olduğu bilinen 162 ülke içinde bir savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, proje ve inşa kontrolünü ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer almaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen önümüzde alınması gereken çok çok daha uzun yollar bulunduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Şu an dünyada 15. sıradayız ama 2 basamak çıkabilmek için mevcudumuzun üzerine yaklaşık üçte bir filo eklememiz gerektiğini, bunun da çok kolay olmadığını, yapılacak çok önemli işlerimizin olduğunu hatırlatmak isterim.”

Covid-19 salgını sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm, AB’nin yeşil mutabakatı ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımların önemli fırsatları ve tehditleri içinde barındırdığına dikkat çeken Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve Yeşil Mutabakat uygulamaları ile gelecek düzenlemeler sonucu önümüzdeki 10 yıl gibi kısa sürede Türk sahipli filomuzun büyük oranda yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türk sahipli deniz ticaret filomuzun güçlendirilmesi amacıyla yeni bir yol haritasının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Denizciliğimizi bir bütün olarak düşünüp, devlet politikası haline getirerek, her alanda güçlendirmemiz, mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. Önümüzdeki zorlu dönüşüm sürecini de kamu, özel sektör el ele vererek başarıyla gerçekleştirmemiz gerekmektedir.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın kuruluş misyonuna bağlı, çağın ve zamanın gelişimine ayak uydurarak geleneklerinden ödün vermeden Türkiye denizcilik sektörünün rehberi olmaya devam ettiğini vurgulayan Tamer Kıran, “Biz denizciler, geleceğimizi içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünmüyoruz. Damarlarımıza işleyen memleket sevgisiyle ülkemize faydalı olmaya çalışırken, müreffeh bir Türkiye için gayret sarf ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla denizciliğimizi dünyada hak ettiği seviyelere ulaştırmak için var gücümüzle uğraş veriyoruz” diye konuştu.

Oda’nın 40. Kuruluş yıldönümü görkemli bir gala yemeği ile taçlandıracaklarını ifade eden Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Deniz Ticaret Odamızı kuran, Türk denizciliğine büyük hizmetleri geçmiş, bütün büyüklerimizi, yöneticilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. 40 yıl boyunca ilmek ilmek örülen bu başarı öyküsüne emek veren, katkı sağlayan herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Piri Reis Üniversite’nin elde ettiği başarılara da değinen Tamer Kıran, “Türk denizciliğini arzu edilen noktalara taşımanın en önemli yolunun iyi yetişmiş, iyi eğitim almış gençlerden geçtiğinin bilinciyle kurduğumuz göz bebeği eğitim kurumumuz Piri Reis Üniversitesi de her geçen yıl artan başarı grafiğiyle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 sonuçlarına göre üniversitemiz; Genel Memnuniyet sıralamasında, araştırmanın yapıldığı devlet ve vakıf 199 üniversite arasında 9. iken vakıf üniversiteleri sıralamasında 5. sırada, üniversiteler için çok önemli olan Akademik Destek ve İlgi Memnuniyeti kategorisinde ise vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer almıştır. Yine devlet ve vakıf üniversiteleri rektörlerinin değerlendirildiği Üstün Performans Ödülleri’nde, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan Bronz Ödül almıştır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerinin yapıldığı bugünlerde Piri Reis Üniversitemizin, yeni kayıt döneminde öğrencilerden büyük ilgi göreceğine ve kontenjanlarını dolduracağına içtenlikle inanıyorum” diye kaydetti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünü kutlayan Tamer Kıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andı.

Temmuz ayında vefat eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu’nu da anan Tamer Kıran, Temsilcilik görevini en iyi şekilde ifa etmiş, beyefendi ve sevecen kişiliğiyle tanınıp, sevilen bir insan olan Tufanoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve denizcilik camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Toplantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ın "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi inşa Edilmesinin Teşviki" ile ilgili yaptığı sunum ile devam etti.

Sunumun ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, günün anısına Ünal Baylan’a plaket takdim etti. Toplantı; Şube Başkanları, Meslek Komite Başkanları ve Meclis üyelerinin görüş ve önerileri ile sona erdi.

Vira Haber