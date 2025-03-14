İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nden Geleneksel İftar Buluşması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, bu yılki iftar programını Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenledi. Denizcilik sektöründen birçok ismin bir araya geldiği geceye yoğun katılım sağlandı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan organizasyonda, katılımcılar iftar sofralarında buluşarak dayanışma ve dostluk mesajları verdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği iftar yemeği programı, bu yıl Aliağa Belediyesi Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Katılımın oldukça yoğun olduğu programa İzmir protokolü de geniş bir katılım sağladı. Ezanın okunmasının ardından dualar eşliğinde oruçlar açıldı, samimi bir atmosferde geçen iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Düzenlenen iftar yemeğine; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Foça Garnizon Komutanı Tümamiral Nihat Baran, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Yarbay Emrah Kadir Çakır, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürü Tolga Becer, İzmir Deniz Liman Şube Emniyet Müdürü Alper Tuğbay, Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Foça İlçe Emniyet Müdürü Bahtiyar Çaylak, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Sahil Güvenlik TCSG-61 Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Aliağa Deniz Polis Şube Müdürü Kadir Sonocak, İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, Aliağa Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Açık Çınar, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Başkanı Şükriye Vardar, İMEAK DTO Aliağa Şube Meclis Başkanı İsmail Önal, Aliağa İlçe kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, liman başkanları, Aliağa liman müdürleri, İzmir ve Aliağa gümrük kaçakçılık ve muhafaza bölge amirleri, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Aliağa STK yönetim kurulu başkanları, İMEAK DTO Aliağa Şubesi üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi: “Rabbim, bizleri bu güzel iftar sofrasında buluşturduğu gibi, huzur ve sağlık içinde bayramlara da eriştirsin. İnşallah hep birlikte nice Ramazanları ve bayramları sağlık ve mutluluk içinde karşılarız. Bu anlamlı iftar programının hazırlanmasında emeği geçen başta İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Sayın Adem Şimşek ve yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu davete katılarak iftar soframızı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sağlıkla kalın.” Dedi.

Konukları kapıda karşılayan ve yemek süresince misafirlerle yakından ilgilenen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, iftar programının ardından yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Sektör olarak bir sofrada buluşmanın verdiği mutluluk ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak, dayanışmamızı pekiştirmek adına çok kıymetli. Başta Valimiz Sayın Süleyman Elban olmak üzere davetimize katılan herkese cani gönülden teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlarda bir arada olmayı diliyorum.”

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında sektör temsilcileri bir araya gelerek sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu. Gece, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ozgursesgazetesi.com