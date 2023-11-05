İMEAK Deniz Ticaret Odası, Cumhuriyet’in 100. Yılını “Cumhuriyet Balosu” İle Kutladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın ev sahipliğinde düzenlenen Balo Gecesi’ne, İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK DTO Merkez ve Şubelerimizin Meclis Başkanlık Divanı ve Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri eşleriyle, Müzahir Kuruluşlar ve Denizcilik Sektörünün temsilcileri katıldı.

Cumhuriyetimizin 100 yılının özetlendiği video filmin izlenmesiyle başlayan gecede, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile taçlandığını hatırlatarak, 100 yıl sonra o tarihte yakılan bağımsızlık meşalesinin ışığında yolumuza devam etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanının, Türk Devleti’nin yönetimini Türk Milleti’ne teslim ederken, köklü bir dönüşümü de başlattığını, uygarlık yolunda çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Tamer Kıran, Cumhuriyet tarihi boyunca çok hızlı bir kalkınma gerçekleştiren, sanayileşmiş, demokratik bir ülke haline gelen Türkiye’nin, uluslararası alanda tanınan sanatçılar, sporcular, Nobel ödüllü insanlar yetiştirerek, dünya ile entegre olup, en güçlü ve saygın devletler arasında yerini alma başarısını gösterdiğini söyledi.

1923 Tarihi Ticari Denizcilik Tarihimiz İçin De Önemlidir

1923 tarihinin, ticari denizcilik tarihimiz için de oldukça önemli olduğunu belirten Tamer Kıran, Cumhuriyet’in ilanına kadar ülkemizde milli bir deniz ticareti faaliyeti olamadığını, karasularımızın, yabancıların istifadesine terk edildiğini, Türklerin kendi sularında adeta yabancı kaldıklarını kaydetti.

Bu konuda tam bağımsızlık kazanılması ve yabancıların ayrıcalıklı konumunun ortadan kaldırılmasının ancak Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki diplomatik mücadele ile mümkün olabildiğini belirten Tamer Kıran, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonların kesin bir biçimde ortadan kaldırıldığını, 1926 tarih ve 815 sayılı “Kabotaj Kanunu” ile Türk gemileri ve Türk vatandaşlarına, Türkiye karasularında kabotaj hakkı tanındığını hatırlattı.

Lozan Barış görüşmelerine ara verilen 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde, ülkemizin denizcilik politikaları ile ilgili çok önemli kararlar alındığını belirten Tamer Kıran, Seyri Sefain İdaresi yeniden organize edildiğini, milli sermaye tesisi için 1924’te İş Bankası’nın kurulduğunu, ülkemizdeki yabancı denizcilik kuruluşlarının devletleştirildiğini, Ticareti Bahriye ve Sanayii Bahriye’nin himayesi konusunda kararlar alındığını hatırlatarak, bu kararlar, Cumhuriyet dönemi Türk denizcilik politikasının esaslarını teşkil ettiğini söyledi.

Kabotaj Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 1926’dan hemen önce Haziran ayında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüzer fuar haline getirttiği Karadeniz Vapuru’nun, modern Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıtmak için sefere çıktığını hatırlatan Tamer Kıran, Akdeniz ve Kuzey Avrupa’da 16 limanı içine alan bir tanıtım gezisi yapıldığını, ülkemizin ham ve mamul maddeleri tanıtıldığını, Türk denizcilik gücünün giderek güçlenmekte olduğunun dünyaya anlatılmak istendiğini kaydetti.

Tamer Kıran, konuşmasına şöyle devam eti:

“Nihayetinde Cumhuriyet dönemine büyük bir kısmı yıpranmış 34 bin 902 safi tonluk 88 gemi ile giren milli ticaret filomuz, yıllar içinde büyük bir gelişme göstermiş, bugün itibarıyla yaklaşık 1860 gemi ve 45 milyon DWT’a ulaşarak, dünyanın en büyük filosuna sahip ülkeler sıralamasında 12. sıraya yükselmiştir. ‘Donanmasız Anadolu olmaz. Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye'nin savunması için şarttır’ sözleriyle güçlü bir deniz gücüne işaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Evvela çekirdek bir Donanma yapmakla yetinip, Deniz Sanayi ve Ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra Memleket Sanayiinden fışkıracak Donanmayı yapmak da kolay olacaktır’ sözleriyle nihai hedefi göstermiştir. Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘vatanını en çok seven işini en iyi yapandır’ sözünü düstur edinerek, yine O’nun, ‘Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız’ direktifi doğrultusunda, denizciliğimizin yeni yüzyılına adım atarken, daha büyük başarılara ulaşma azmi ve kararlığı içinde çalışıyoruz. Bu yolda yüz yıldır yaptıklarımız bize en büyük ilham kaynağı olup, ‘yine yaparız’ diye geleceğe umutla bakarken, diyoruz ki; Çok Yaşa Cumhuriyet!”

Türkiye, Bölgesinin İstikrar Abidesi Ülkesi Olarak Yoluna Devam Ediyor

Türkiye’nin, ciddi istikrarsızlıkların yaşandığı zor bir coğrafyanın merkezinde, yıldız gibi parlayan istikrar abidesi, gıpta edilen bir ülke olarak yoluna devam ettiğine işaret eden Tamer Kıran, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu örnek başarıyı elde etmemize imkan sağlayan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak hepimizin önceliği olmalıdır. Bugünlere nasıl geldiğimizi hiçbir zaman unutmadan, genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomik potansiyelimiz ile yeni Türkiye Yüzyılında önümüzde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimize, ilelebet payidar olacak Cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nitelemesiyle ‘en büyük bayramını’ yüzyıllarca coşkuyla kutlayacağımıza eminiz. Eşsiz ve aziz vatanımızı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun! Çok Yaşa Cumhuriyet!”

Meclis Başkanı Başaran Bayrak da 41 yıldır Türk Denizciliğinin çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, 11 bin üyesi ile bundan sonra da Cumhuriyete ve ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getireceğine, Cumhuriyetimize ve Denizciliğimize layık olacak şekilde katkı vermeye devam edeceğini söyledi.

Başaran Bayrak, “Yeni bir yüzyıla adım atarken; geldiğimiz noktanın, sektörümüzü geleceğe taşımak konusunda bizlere büyük sorumluluklar da yüklediğinin bilincindeyiz. Cumhuriyet ilkelerine olan inancımız, geçmişimizden aldığımız güç ile Türk denizciliğinin gelişmesi, dünya çapında rekabet gücünün yükselmesi, Türkiye’nin kalkınmasında sektörümüzün payının her geçen gün artması için azimle gayret göstereceğimizi özellikle vurgulamak isterim.” diye konuştu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yâd eden Başaran Bayrak, Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın da birer konuşma yaptığı açılışın ardından, İstanbul Oda Orkestrası ve sanatçı Kıraç Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel hazırladıkları eserlerden oluşan konser verdiler.

Vira Haber