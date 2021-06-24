İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Sporlarını Desteklemeye Devam Ediyor

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a desteklerinden ötürü 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Fındıklı’da bulunan Odanın Merkez Binası’nda ziyarette bulundu.

Akdurak, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, ülkemize kazandırmaya çalıştıkları uluslararası yarışlardan bir tanesi olan ve İstanbul Kalamış’ta yapılması planlanan ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası yarışlarına ana sponsor olarak destek verdiğini ifade etti.

Akdurak, yelken sporcularının antrenman alanı olan denizlerin en büyük paydaşlarından biri olan İMEAK DTO’nun, şubeleriyle birlikte her daim yelkencilerin yanında yer aldığını belirterek, teşekkür etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da, Oda olarak denize, deniz kültürüne ve deniz sporları ile ilgili faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vira Haber



