İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın başkanlığını yaptığı meclis toplantısı vefat eden kişilerin isimlerinin okunması ve kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenmesi ile başladı. Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen’in okuduğu isimler şöyle: “İMEAK DTO Üyesi Tellioğlu Denizcilik İşletmeciliği sahibi Fahrettin Tellioğlu’nun annesi Mercan Tellioğlu, Oda üyesi AS Denizcilik Dalgıç Liman Hizmetleri Yapı İnşaat İmalat Makine ve Boru Sanayi Ticaret ortaklarından Selahattin Pekmezoğlu, Oda Üyesi Of Denizcilik Ticaret A.Ş ortaklarından Osman Atasoy’un annesi Fahriye Atasoy, Oda üyesi Kleopatra Yatçılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahibi Varol Çakır’ın babası Şerif Çakır, Odanın Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Kireşçi, Oda üyesi Ahmet Aksoy Denizcilik Akaryakıt Ticaret Limited Şirket sahibi Ahmet Aksoy’un babası Hacı Derviş Aksoy, Caferoğlu Denizcilik ve Ticaret Limited Şirket ortağı Kapt. Nurettin Cantaş.”

Vefat eden isimlerin okunması ardından oda meclisinin 01.09.2022 tarih ve 54 sayılı toplantı zabıtları, 2022 Ağustos ayı fasıllar arası aktarım ve Ağustos ayı mizanı oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, İMEAK DTO’nun Eylül ayı faaliyet sunumu ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın meclis üyelerine hitap etmesiyle devam etti. Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve Mevlid Kandili’ni kutlayarak başlayan Başkan Tamer Kıran, toplantının 2018-2022 Meclis ve Meslek Komiteleri görev döneminin son meclis toplantısı olduğunu hatırlattı.

Göreve geldikleri 2018 yılı Nisan ayından itibaren 4,5 yıllık sürecin çok hızlı geçtiğine dikkat çeken Tamer Kıran, 40. yılını dolduran İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın tarihinin en zor ve aynı zamanda da en yoğun dönemlerinden birisini geride bıraktığını vurguladı. Görev döneminin önemli bir kısmını tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin tehdidi altında geçirdiklerini belirten Tamer Kıran, “Bu süreç zarfında yine küresel ekonomik çalkantıların sıkıntılarını çok yakından hissettik. “Bir savaşın çıkmadığı kaldı” dediğimiz bir zamanda hemen yanı başımızda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında başlayan ve halen süren savaşı da gördük. Tüm bunlar omuzlarımızda bulunan yükün daha da artmasına neden oldu. Çok zor bir dönemdi ama Allah’a şükür hepsinin altından kalkmayı başardık. Göreve talip olurken “üyelerimizle iç içe olacağız”, “ulaşılabilir olacağız” dedik ve çok yakın temasımızı sürdürdük. Üyelerimizden gelen her talebi titizlikle Yönetim Kurulumuzda değerlendirdik, ilgili kurumlara ilettik, takibini yaptık ama asla yılmadan ve yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Sokağa çıkmanın bile mümkün olmadığı pandemi günlerinde dahi yine bu dönemde hayatımıza giren ve ilk defa deneyimlediğimiz “zoom video konferans sistemi” üzerinden gerçekleştirdiğimiz online toplantılarla işimizi yapmaya çalıştık. Geriye dönüp baktığımda hamdolsun başarılarla dolu bir görev dönemi geçirmenin, üzerimize aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Geçen 4,5 yıla baktığımda deniz taşımacılığından, gemi inşaya, limanlara, deniz turizmi olmak üzere tüm sektörlerimizi ilgilendiren konularda onlarca başarılı işe imza attığımızı görüyorum” diye konuştu.

TAMER KIRAN DENİZCİLİK EĞİTİMİNE VURGU YAPTI

Denizcilik eğitimine öncelik vermeye devam ettiklerini aktaran Tamer Kıran, İMEAK DTO’nun Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) vasıtasıyla katkı sağladığı en büyük eserinin Piri Reis Üniversitesi olduğunu söyledi. Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak göreve başladığı 17 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçen süreçte, yönetimde görev alan çalışma arkadaşlarıyla beraber üniversitenin daha iyiye gitmesi ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşması için yoğun çaba sarf ettiklerini, bu hedefi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Piri Reis Üniversitesi’nin bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Tamer Kıran, üniversiteye; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih, ek kontenjan, dikey ve yatay geçiş, Erasmus ile lisansüstü olmak üzere 1.580 öğrenci kaydolduğunu, toplam öğrenci sayısının 6.274’e yükseldiğini dile getirdi.

Üniversitenin sadece denizcilik fakültesi olarak değil, mühendislik fakültesi ve iktisadi idari bilimler fakültesinde de tam doluluk oranlarına ulaştığını kaydeden Tamer Kıran, genel doluluk oranının ise yüzde 96 olduğunu belirtti.

26 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen Piri Reis Üniversitesi Rektörlük devir teslim törenini hatırlatan Tamer Kıran, “2014 yılından bu yana son 2 dönemdir Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Oral Erdoğan, görevini son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapan değerli bilim insanı Prof. Dr. Nafiz Arıca’ya devretti. Prof. Dr. Oral Erdoğan Hocamıza bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ve okulumuza sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Nafiz Arıca Hocamızın, devraldığı bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına, kendisine emanet edilen bu kurumu daha iyi yerlere götüreceğine inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında 2020 yılının Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenlenen protokol ile denizcilik alanında eğitim veren 9 mesleki teknik Anadolu Lisesi’nin Oda’nın protokol okulu olarak belirlendiğini anımsatarak, “Sektörün İngilizce bilen gemi insanı ihtiyacı dikkate alınarak 4 okulda İngilizce hazırlık sınıfı 6 okulda yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Odamız imkanları ile öğrencilerin İngilizce yardımcı kitap ve materyal temin işlemleri devam etmektedir. Ayrıca, protokol okullarımızda İngilizce Terminoloji Derslerini verecek denizci eğitimcilerin teminine ilişkin maddi destek sağlanmaktadır. Yine Odamız denizcilik eğitiminde kalitenin arttırılması, iyi yetişmiş denizci akademisyen ve eğitimcilerin istihdam edilmesi çalışmalarına katkı sağladı. Bu kapsamda yurtdışı üniversitelerden 1 yıl süreyle misafir akademisyen pozisyonunda davet alan 3 denizci akademisyene maddi destek verilmektedir. Benzer şekilde denizcilik eğitimi veren kurumlarda görev yapmak üzere 100 denizci eğitimcinin yetiştirilmesine yönelik eğitimlerin İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden alınmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Denizcilik eğitiminin son derece pahalı bir eğitim olduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, denizcilik eğitim kurumlarının simülatör ihtiyacının çok önemli bir gider kalemini oluşturduğunu belirtti. Doğrudan yurtdışından döviz ile temin edilen bu simülatörlerin 5 yıl içinde ciddi maliyetli güncelleme ihtiyacı duyduğunu, 10 yıl sonunda da güncelliğini yitirerek yenilenmesi gerektiğini belirten Tamer Kıran, “Bu dönemde önceki dönemlerde olduğu gibi denizcilik eğitim kurumlarımızın simülatör ihtiyaçlarının hepsi bütçe imkanları dahilinde karşılanmıştır. Ancak simülatör tedarikinde yerli üreticilerin isteklendirilmesi ve desteklenmesi hedef alınmış, yüksek öğrenim kurumlarımızın ihtiyacı olan toplam 9 adet köprüüstü, ECDIS ve GMDSS simülatör yerli üretici firmadan temin edilmiş, 8 adet simülatörün tedariki kapsamında 3 yerli üretici firmanın teklifleri değerlendirilme aşamasındadır” dedi.

TAMER KIRAN: SEÇİM, DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURU

Görev dönemi süresince yapmış olduğu çalışmalara değinerek konuşmasına devam eden Tamer Kıran şunları kaydetti: “Saydıklarımın dışında şu anda aklıma gelmeyen bir sürü konuda olumlu neticeler aldık. Tüm sorunları çözebildik mi? Tabii ki sonuç alamadığımız konular da olmuştur. Ancak önemli olan hiçbir sorunu ayırt etmeden sektörün taleplerini ilgili yerlere aktardık ve netice alabilmek için uğraş verdik. Neticede, çok kıymetli üyelerimizin büyük çoğunluğundan göreve devam etmem yönünde gelen destek üzerine Eylül ayı Meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı için tekrar aday olduğumu açıklamıştım. Üyelerimiz teveccüh gösterirlerse önümüzdeki dönem de aynı ciddiyet ve kararlılıkla göreve devam edeceğimi bir kez daha huzurlarınızda teyit etmek isterim. Başkanlığım döneminde benimle yola çıkıp, birlikte yürüyen, her daim yanımda olan Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarıma, Odamıza yakışan duyarlılıkta verdikleri tüm hizmetler için her bir Meclis Üyemize, Meslek Komitelerimize, Komite Başkanlarımıza ve Üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi dahil zorlu dönemlerde artan iş yüklerine rağmen büyük bir sorumluluk ve özveri ile çalışan Sekretaryamıza ve personelimize teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.”

Tamer Kıran, denizcilik sektörüne verdikleri destek ve çözüm noktasındaki yapıcı tutumları dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Maliye, Ticaret, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına teşekkürlerini iletti.

Seçim sürecinin devam ettiğini hatırlatan ve üyeleri oy kullanmaya davet eden Tamer Kıran sözlerini şöyle tamamladı: “Sizlerin bizlere desteği görevi daha şevkle yapmamızı sağlıyor. “Seçim, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru… Bu süreci Odamızın 40 yılı aşan kültürüne yakışan olgunlukta yürüteceğimizden şüphem yoktur. Seçim süreçlerinin birlik ve beraberlik içerisinde, demokratik bir olgunlukta geçmesini temenni ediyor, sonuçların şimdiden üyelerimize, camiamıza ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim ayı olağan meclis toplantısı meslek komite başkanları ve meclis üyelerinin konuşmaları ile son buldu.

Vira Haber