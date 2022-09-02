İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ve ekibi ile İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan’ın katıldığı meclis toplantısında 04.08.2022 tarih ve 53 sayılı toplantı zabıtları, 2022 Temmuz ayı fasıllar arası aktarımı, Temmuz ayı mizanı ve İMEAK DTO Bütçesine Ek Ödenek Konulması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İMEAK DTO’nun Ağustos ayı faaliyet sunumunun ardından kürsüye gelerek meclise hitap eden Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, konuşmasına balıkçılara bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak başladı.

Aylık ekonomik gelişmelere değinen Tamer Kıran, küresel ekonomide enflasyonun zirvelerde dolaşmaya devam ettiğini kaydederek, “ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde negatif büyüme göstererek teknik resesyona girse bile 3. çeyrek büyüme oranı için pozitif bir ışık belirdi. İşsizlik ise yüzde 3,5 gibi tarihi düşük seviyede devam ediyor. Euro bölgesi ve Çin ise yavaşlama konusunda daha net sinyaller vermekte. Euro Bölgesi’nin bir enerji kriziyle karşı karşıya olması özellikle gelecek yılın bahar aylarına kadar büyümeyle ilgili riskleri artırıyor. Küresel ekonomideki bu yavaşlama, emtia fiyatlarını da baskılıyor. Bununla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatları gerek jeopolitik risklerin devam etmesi gerek enerji üreticilerinin arzı arttırma konusundaki isteksizliği nedeniyle belli seviyelerin altına düşmekte zorlanıyor” dedi.

Türkiye’nin yılın 2. çeyreğinde yüzde 7.6 büyüme kaydettiğini belirten Tamer Kıran, 3. çeyreğe ilişkin verilerin yavaşlama sinyalinde olduğunu söyledi. Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan düşürerek 13 puana indirdiğini hatırlatan Tamer Kıran şunları ifade etti: “Bankaların fonlama imkanını biraz daha rahatlattı. Ancak bu kararı alırken çok önemli bir adım daha attı ve bankaların kredi faizi ve büyüme hızına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bu yeni düzenlemelerle bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen kat sayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda bırakıldı. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29.38’i aşan krediler için verilen kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet alma zorunluluğu getirildi. Böylelikle ticari kredilerde yüzde 30’u aşan faiz uygulaması da hayli zorlaştırılmış oldu. Ardından piyasalarımızda hazine bonosu ve tahvil faizlerinin tüm vadelerinde hızla bir düşüş oldu. Benzer şekilde kredi faizlerinde de gerilemeler meydana gelmeye başladı. Bu çerçevede atılan bu son adımların büyümedeki yavaşlamayı azaltmaya ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Enflasyonun ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaya devam ettiğine dikkat çeken Tamer Kıran, hem büyümeyi hem de enflasyon ile mücadeleyi dengeli bir şekilde götürecek politika çerçevesinin öneme vurgu yaptı.

Denizcilik Sektöründe Önemli Kararlar Yürürlüğe Girdi

Ağustos ayında denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren önemli kararların yürürlüğe konulduğunu anımsatan Tamer Kıran, Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerine ilişkin tavan ücretlerinin yer aldığı ve 2003 yılından bu yana yürürlükte olan Liman Hizmet Tarifelerinin, ihtiyaçlar ve talepler dikkate alınarak 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendiğini belirtti.

Bir diğer önemli karara değinen Tamer Kıran, “Kara yoluyla taşınan yüklerin deniz yoluyla aktarılmasının desteklenmesi hakkındaki yönetmelik, 9 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle Türkiye limanları ile diğer ülke limanları arasında Ro-Ro ve RoPax gemileriyle düzenli sefer yapmak amacıyla açılacak yeni hatlarda veya mevcut hatların kapasitelerinin yüzde 50 arttırılması şartıyla mevcut hatlarda kullanılacak gemilere destek ödemesi kararlaştırıldı. Bu kararın özellikle Rusya - Ukrayna Savaşı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan bu bölgelere yapılacak ihracat ve ithalatımızın önündeki en büyük engellerden birisi olan hat sorunu çözümü yönünde fayda sağlayacağını ümit ediyoruz” diye kaydetti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce, fener ve tahlisiye ücret tarifelerinde uğraksız geçişlerle ilgili ücretlerde 7 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yaptığını ifade eden Tamer Kıran, şöyle konuştu: “Yeni düzenlemeyle dünyada yaşanan ekonomik, politik ve siyasal gelişmelerin yanı sıra ülkemizin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden doğan hakları çerçevesinde bir altın frank değerinde yapılan hesaplamalar sonucunda Türk Boğazlarından uğraksız geçiş yapan yabancı bayraklı ticaret ve yolcu gemileriyle kabotaj hariç Türk bayraklı gemilere uygulanan fener ve tahlisiye ücretlerinde 5 katı artış yapıldı. Yeni tarifeyle fener ücretinin 800 net tona kadar 1,7136 dolar; 800’den fazlası için 0,8568 dolar, tahlisiye ücretinin ise her net ton için 0,4008 dolar olarak uygulanacağı bildirildi.”

Tamer Kıran, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce Türk Boğazlarından transit geçiş yapacak gemilerden alınan sağlık resmi için uygulanacak tarifenin her net ton için 0,306 dolar olarak 7 Ekim tarihinde itibaren uygulanacağını kaydederek, “Bir diğer gelişme 13 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile yabancı gemi adamlarının gemiye katılmaları için verilen 3 günlük vize süresi Oda’mız talepleri doğrultusunda 5 güne çıkartılırken, yabancı gemi adamları için liman şehri izin belgesi 5 gün olarak düzenlenmesine imkan sağlandı” dedi.

Piri Reis Üniversitesi’ne Yoğun İlgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, üniversitelere yerleştirme işlemlerinin sonuçlandığını hatırlatan Tamer Kıran, öğrenciler tarafından Piri Reis Üniversitesi’ne yoğun ilgi olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize verilen 1534 kontenjana karşılık 1491 yerleştirme alarak kontenjanımızın yüzde 97.2’si öğrenciler tarafından tercih edildi. Bunun hemen akabinde yerleşmeye hak kazanan 1491 öğrenciden, 1395’i kesin kaydını yaptırdı. Yerleştirme üzerinden kayıtlanma oranı yüzde 93 seviyesinde gerçekleşti. Ek kontenjan, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yatay geçişler ve lisansüstü kayıtlarından sonra bu sene kayıt yaptıran öğrenci sayımız daha da artacaktır. 2022-2023 akademik yılının başlamasıyla birlikte üniversitemize kayıtlarla ilgili kesin sonuçları Ekim ayındaki Meclis toplantımızda sizlerle paylaşacağımı belirtirken, üniversitemizi tercih eden öğrencilere, yeni eğitim yuvanıza hoş geldiniz diyor, hepsine başarılar diliyorum.”

DTO’nun 40. Yıldönümü Büyük Coşkuyla Kutlandı

DTO’nun 40’ıncı kuruluş yıl dönümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tamer Kıran, “40’ıncı kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yıldönümü vesilesi ile düzenlediğimiz geceye başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, iş dünyamızın temsilcileri ile camiamızdan çok sayıda üyemiz katıldı. Güzide kurumumuzun adına ve olgunluğuna yakışır kutlama gecesi geçirdiğimizi memnuniyetle dile getirmek isterim. Oda’mızın 40. yıldönümü anısına Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek hatıra para bastırdık. 26 Ağustos’ta tedavüle giren her biri 1 ons gümüşten üretilen madeni paralardan 3 bin adet bastırdık. Hatıra paraları, tüm meslek komitesi üyelerimize, şubelerimizin meclis üyelerine, sektörümüzle ilgili kamu görevlilerine, temsilciliklerimize, odamıza hizmette bulunmuş bugüne kadar olan kişilere gönderdik. Bunlardan başka arzu edenler Darphane Genel Müdürlüğü Mağaza veya E-mağaza üzerinden satın alabilirler. Bu vesile ile bir kez daha Deniz Ticaret Odamızı kuran, sivil denizciliğimizin temellerini atmış, Türk denizciliğinin gelişmesi için kendilerini adamış ve büyük hizmetleri geçmiş artık aramızda olmayan bütün büyüklerimizi, yöneticilerimizi minnetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. 40 yıl boyunca ilmek ilmek örülen bu başarı öyküsüne emek veren, katkı sağlayan herkese saygı ve şükranlarını sunuyorum. Büyüklerimizin aziz hatıraları üzerinde yükselen Oda’mızın nice 40 yıllara ulaşmasını Allah’dan niyaz ediyorum” diye konuştu.

19 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verilmesinin yıldönümü ve Gaziler Günü’nün, 27 Eylül’de Türk Donanmasının en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 484. yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nün kutlanacağını belirten Tamer Kıran, bu önemli günler vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca vatanları için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd etti.

Tamer Kıran Adaylığını Açıkladı

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanunun 84. maddesine göre oda seçimlerinin 4 yılda bir 1 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında oda yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yerde ve tarihte yapıldığını anımsatan Tamer Kıran, “Yönetim Kurulumuz 18 Ağustos Perşembe günü yaptığı 186 numaralı toplantısında seçim tarihi olarak ekim sonu kasım başı arasında bir tarih belirlenmesi yönünde bir mutabakata vardı. Seçimin yapılacağı mekan tespiti için çalışmalarımız sürmekte olup bu mekanın uygunluğuna ve ilçe seçim kurulunun teyidi ile resmiyet kazanmasına müteakip seçim tarihiyle ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Piri Reis Üniversitesi’nin imkanlarını araştırdık ve seçimi Piri Reis Üniversitesi’nde yapabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık. Dolayısıyla bugünden itibaren çalışmalarımızı Piri Reis Üniversitesi’nin yapılmak üzere yoğunlaştırıyoruz. Yasal süreci açıkladıktan sonra kesin açıklamayı yapacağız” dedi.

Tamer Kıran: İyiye ve Daha Güzele Ulaşmanın Gayreti İçinde Olduk

1999 yılında Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak başladığı Deniz Ticaret Odası hizmet hayatına 2005 yılında yapılan seçimde Yönetim Kurulu Asıl Üyesi ve son olarak 2018 yılı Nisan ayından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ettiğini kaydeden Tamer Kıran, şu bilgileri paylaştı: “Tam 23 yıldır bu odanın çatısı altında tam manasıyla adanmışlıkla sektörümüze hizmet etmeye çalışıyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığım döneminde benimle yola çıkıp, birlikte yürüyen, her daim yanımda olan arkadaşlarımla birlikte kimseyi dışlamadan, varsa kırık kalpleri tamir ederek faaliyetlerimizi yürütmeye çalıştık. Bu güzide kurumun çatısı altında birleşen her üyemizin hangi konuda ne sıkıntısı, ne talebi varsa onun gereğini yerine getirmenin yollarını aradık. Özel hayatımız ve ailemizden esirgediğimiz zamanı ve tüm imkanlarımızı dertlere deva olmak için seve seve harcadık. Kendi adıma da geçtiğimiz yılların şöyle bir çetelesini tuttuğumda; görev sürem boyunca Deniz Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) ve Türk Deniz Eğitim Vakıfı (TÜDEV) ile ilgili toplantılar, ziyaretler, kabuller, çalıştay, panel ve konferanslar dahil 4,5 yıl toplam 1596 günde, 375’i TOBB ile ilgili olmak üzere 2162 faaliyete katıldığımı görüyorum. Üstesinden gelmekte zorlandığımız, hatta gelemediğimiz konular olmadı mı, tabii ki oldu. 2020 yılı başından itibaren dünyanın yüz yılda bir yaşadığı bir pandemiyi birlikte yaşadık. Daha önce hiç görülmemiş zorluklara birlikte göğüs germeye çalıştık, çok yoğun bir mesai yürüttük. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde bile üyelerimizden gelen sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik, takipçisi olduk ama asla yılmadan ve yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Hep birlikte sektörümüzü hak ettiği seviyeye yükseltmenin peşinden koştuk. Tüm amacımız bir yandan üyelerimizin dertlerine derman ararken diğer yandan iş, aş üretecek imkanlar sağlamaya çalışarak sektörümüzün ülkemizin refahına verdiği katkıyı yükseltmek oldu.”

Tamer Kıran’ın Gurur Tablosu

Başarılarla dolu bir görev dönemi yaşadığını dile getiren Tamer Kıran, “Bugün parlak bir karneyle göğsümü gere gere huzurunuzda yer almanın haklı gururunu yaşıyorum. 2018 yılında 97 milyon TL olan bütçemizi bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 360 milyon TL’ye getirdik. Göreve geldiğimizde banka ve kredi kurumlarına var olan borçlarımızı tamamıyla kapattık. TOBB’a olan aidat borçlarımızı kapattık. Piri Reis Üniversitemizin yaklaşık 60 milyon dolar olan borcunu bugün 17 milyon dolar seviyesine indirdik. Yine bu süreçte her şubemizin Odamıza yakışır bir hizmet binasına sahip olması için gayret gösterdik. Bu kapsamda ilk olarak 2019 yılında Bodrum Şubemizin yeni hizmet binasını, 2020 yılında Aliağa Şube Hizmet binasını, 2021 yılında ise Kocaeli ve Fethiye Şubelerimizin Hizmet Binalarını satın aldık. İnşasına bundan 2 yıl önce başladığımız İzmir Şube Hizmet Binası’nın inşaatını da tamamladık. Aldığımız ve inşa ettiğimiz hizmet binalarının bugünkü değerlerinin, maliyet değerlerinin kat be kat üzerine çıkmış bulunması bu konu ile ilgili ne kadar isabetli kararlar aldığımızı ortaya koymaktadır” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak Türk denizciliğine hizmet eden lise, yüksekokul ve fakültelerin taleplerini bütçe imkanları çerçevesinde karşılamayı görev bildiklerini kaydeden Tamer Kıran, “Göreve başlamadan önce taahhüt ettiğimiz ülkemizde denizcilik alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarımızın yanında olacağız, destek olacağız sözümüzü sonuna kadar yerine getirdik. Bunlarla birlikte devletimiz tarafından düzenlenen kampanyalara katkıda bulunduk. Odamıza denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinden gelen talepleri titizlikle inceledikten sonra uygun olanlara yine bütçe imkanlarımız çerçevesinde bağış, yardım ve sponsorluklar şeklinde katkı sağladık. Bu bağlamda geçtiğimiz 4 yılda 100’ün üzerinde kurum ve kuruluşa ödendiği günkü TL’den hesap ettiğimizde yaklaşık 43,5 milyon TL (43.473.976) katkı sağlamışız” dedi.

Denizcilik kamuoyunu uzunca süre meşgul eden İMEAK DTO’nun, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) üzerindeki hakimiyeti konusunu Vakıf Senedi Değişikliği yaparak sonuçlandırdıklarını hatırlatan Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Vakfımızın yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nda, Deniz Ticaret Odamızın tam kontrolünü sağladık. Bu değişikliklerle, DTO ile TÜDEV arasında zaten var olan yakın bağ daha netleştirilmiş ve kuvvetlendirilmiş oldu. Böylece göreve gelmeden önce seçim taahhütlerimiz arasında en önemli hususlardan biri olan değişiklikleri hayata geçirmiş olduk. Bütçe imkanlarımız nispetinde 2018 yılından bu yana üniversitemize desteğe devam ettik. Üniversitemizin 2018-2019 yılında yaklaşık 3600 olan öğrenci sayısı, 1 Eylül itibariyle 6272’ye ulaşarak 2014 yılında konulan 6000 hedefini aştı. Bugün geldiğimiz noktada Piri Reis Üniversitesi artık çok daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşmuştu. Üniversitemiz, inşallah 2024 yılı itibarıyla borçların tamamını bitirerek, Oda olarak daha az maddi katkı sağladığımız, kendi ayakları üzerinde daha güçlü durabilen, sadece Türkiye'nin değil alanında dünyanın tanıdığı üniversiteler arasında yer alma yolunda ilerleyen, hepimizin iftihar ettiği bir eğitim kurumu olarak hayatına devam edecektir.”

Tamer Kıran: “Birlikte Yürünecek Daha Çok Yolumuz, Hedefimiz Var”

DTO başkanlığı görevini yerine getirmenin her zaman önceliği olduğuna vurgu yapan Tamer Kıran, sözlerini şöyle tamamladı: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” anlayışıyla hareket ederken, sizlerin teveccühüne ve güvenine layık olmak, bu görevi layıkıyla yerine getirmek her zaman önceliğim oldu. Geldiğimiz noktada, yaptığımız çalışmaların çok kıymetli üyelerimiz tarafından takdirle karşılandığını müşahede etmenin gurur ve memnuniyetini duyuyorum. Neticede, önümüzdeki dönem de göreve devam etmem için üyelerimizin büyük bir çoğunluğundan gelen desteği de dikkate alarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı için tekrar aday olduğumu yüksek huzurlarınızda açıklıyorum. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu sektörü büyütecek daha çok hedefimiz var.”

Tamer Kıran'ın konuşması ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balıkçılık ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Vira Haber