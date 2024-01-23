İMEAK Deniz Ticaret Odası Heyeti, Boot Düsseldorf 2024 Fuarında

İMEAK DTO Heyetinde, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve Meclis Üyeleri yer aldı.



Tamer Kıran ve beraberindekiler, fuarın 12 no’lu dalış holünde yer alan Oda standında Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Başkonsolosluk Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk ve Messe Düsseldorf Direktörü Petros Michelidakis’i ağırladı.



Tamer Kıran, Başkonsolos Ali İhsan İzbul ve Heyet Üyeleri daha sonra fuara katılan firmalarımıza ziyarette bulundu. Heyet üyelerinden bir bölümü, Oda standında grup katılımcısı olarak yer alan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının tanıtım toplantısına da katıldı.



Alanında Dünya’nın en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Boot Düsseldorf Fuarı, 20-28 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor, 16 sergi salonunda, deniz turizmi ile ilgili tüm ürünler, ekipmanların yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki turizm destinasyonları tanıtılıyor.

Vira Haber