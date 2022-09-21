İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Kaya, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Desponia Balkiza, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Koramiral Serkan Tezel, İzmir iş dünyasının ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ve üyeler katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz şehri olmakla iftihar ettiklerini vurgulayarak, “Ne kadar denizle buluşuyorsak, dünya ile entegrasyon da o kadar kuvvetli oluyor. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi hizmet binası, İzmir’in dünya ile daha çok buluşması için vesile olacaktır. Emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İzmir’in Türkiye’nin gözbebeği kentlerinden birisi olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO’nun 1982 yılındaki kuruşu ardından açılan ilk şubenin İzmir şubesi olduğunu hatırlattı. Binanın 35 yıldır hizmet verdiğine dikkat çeken Tamer Kıran şöyle devam etti: 2017 yılında metruk bir bina olarak burayı satın aldık. Pandemiyi ve İzmir Depremi gibi zorlu dönemleri yaşadık. Ama sonuçta bu güzel eser ortaya çıktı. Bu binada çok büyük emek var. Binamız sadece denizciliğe hitap etmeyecektir. Zemin ve birinci kat kültürel etkinlikler için kullanılacak. Yeni hizmet binamız hem denizciliğimize hem İzmir’imize hayırlı olsun.”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise “Dünyada deniz ve liman şehri kimliğinin bu kadar iç içe geçtiği bir şehir yoktur. Liman ve deniz, İzmir’in tüm dokularına işlemiş, onun ayrılmaz bir parçası olmuştur. İşte Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Binası Yeni Hizmet Binamız ile Tarihi Limanın olduğu yerde, şehrin tam kalbinde İzmir denizciliğinin şanlı geçmişine ve parlak geleceğine yakışan bir denizci merkezi hayal ettik. Bu hayalimize de iki yılı aşkın çaba sonucunda ulaştık. Binamızın, Şubemizin 35. yılında hizmete girmesi de, Güzel İzmir’imize hoş bir armağan oldu. Burada yapacağımız etkinliklerin şehrimizin denizci kimliğine, deniz kültürüne çok değerli katkılar sağlayacağına, Türk denizciliğini daha ileri götüreceğine inanıyoruz. Hizmet binamızın yapımında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ve emeği geçen herkese yürekten şükranlarımızı sunarız” diye kaydetti.

Kurdele töreni sonrası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, konuklara yeni binayı gezdirerek bilgi verdi. Törenin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Salonu’nda üyelerle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Vira Haber