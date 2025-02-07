İMEAK Deniz Ticaret Odası Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Oda Meclis Salonu’nda, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek onaylandı, Ocak ayı faaliyet filmi izlendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, yeni yılın ilk ayında Kartalkaya’da meydana gelen faciada hayatlarını kaybedenleri andı. Böylesine bir faciadan sonra özellikle bu tür tesislerde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasının ne kadar önemli olduğunun çok acı bir tecrübeyle görüldüğünü belirten Tamer Kıran, kamuoyunun beklentisi doğrultusunda bu olayda kusuru bulunanların da yargıya hesap vereceklerinden ve adaletin tecelli edeceğinden şüphe duymadıklarını belirtti.

Bugünkü Meclis toplantısının 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne denk geldiğini hatırlatan Tamer Kıran, üzerinden 2 yıl geçse de 6 Şubat depremlerinin kalplerimizde bıraktığı derin izlerin hiç kapanmayacağını belirterek, büyük yıkımda hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı, yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Felaketten bu yana yaraların sarılmasında önemli mesafeler kat edilmesine rağmen böylesine büyük bir afetin yaralarını kısa sürede sarmanın dünya ölçeğinde mümkün olmadığını da hatırlatan Tamer Kıran, Yüce Allah’tan ülkemize böyle acıları bir daha yaşatmamasını, ülkemizi ve milletimizi bu tür elim olaylardan muhafaza eylemesini niyaz etti.

Ekonomik Değerlendirmeler

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Tamer Kıran, yılın başında küresel ekonominin görünümüne bakıldığında, uluslararası kuruluşlardan gelen raporların, küresel büyümenin bu yıl %3 civarında olacağını, gelecek yıllarda da bir miktar zayıflayacağını gösterdiğini kaydetti.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilirken, ülkemiz ve denizcilik için çok önemli iki merkez olan Avrupa Birliği ve Çin’e yönelik tahminlerde aşağı yönlü revizyonların devam ettiğini kaydeden Tamer Kıran, “Küresel büyüme oranı önümüzdeki üç yıl boyunca %2,5-3 oranlarında tahmin edilmekle birlikte, beklenen büyümenin 2010-2019 ortalama büyümesinin hissedilir bir şekilde aşağısında kalacağına işaret ediyor.” dedi.

ABD’de, Trump‘ın Başkan olarak göreve başlamasıyla beklenen ticaret savaşlarının da başladığını kaydeden Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Her ne kadar tahmin edilen oranların çok altında olsa da Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e %10 oranında getirilen yeni tarifelerin ticaret savaşında yeni bir perdeyi açtığını görüyoruz. Cevabı aranan en önemli noktalardan birisi söz konusu ülkelerin bir misilleme de bulunup bulunmayacağı yolundaydı. Nitekim Çin de çeşitli ABD mallarına yüzde 10-15 arasında değişen gümrük vergisi açıkladı ve Google'a tekelleşme soruşturması başlattı. Bu çerçevede Kanada aynı oranda, %25 bir vergi artışıyla hızla bir misillemeye hazırlanırken, Trump’ın, Meksika ve Kanada liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ardından bu iki ülkeye yönelik gümrük vergilerini bir ay süreyle ertelemeye karar verdiğini öğrendik. Önümüzdeki dönemde misillemeler mi anlaşmalar mı sürece yön verecek, yakından takip edeceğiz. Ancak ticaret savaşının misillemelerle derinleşmesi durumunda küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz yansımaların artma ihtimalinin çok yükseleceğini önemle vurgulamak istiyorum.”

Türkiye ekonomisine bakıldığında Merkez Bankası’nın, genel ekonomik gidişat hakkında çok iyi fikir veren İktisadi Yönelim Anketi’nin Ocak 2025 verilerini hafta başında yayınladığını kaydede Tamer Kıran, anket verilerine göre son üç ayda üretim hacminde, iç ve dış piyasa sipariş miktarında azalma olduğunu, buna karşın ortalama birim maliyetlerin artma eğiliminde olduğunun görüldüğünü söyledi.

Hafta başında yayınlanan enflasyon verilerinin, çok sürpriz olmamakla birlikte beklentilerin üzerinde geldiğini, aylık TÜFE’nin % 5,03 açıklanırken, yıllık artışın %42,12 seviyesine gerilediğini belirten Tamer Kıran, “Her ne kadar yıllık enflasyon baz etkisi ile gerilese bile, % 5 üzerinde gerçekleşen aylık rakam Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu tahmini olan % 21 rakamının dörtte birinin ilk ayda gerçekleştiğini ortaya koyuyor.” dedi.

Küresel deniz taşımacılığını da değerlendiren Tamer Kıran, geçtiğimiz yılın, son çeyreği hariç küresel deniz ticareti için olumlu bir yıl olduğunu belirterek, 2024 yılında küresel ticaretin %88’ini deniz ticareti oluştururken, son tahminlere göre 2025 yılında bu payın %86’ya gerileyeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Dünyayı etkileyen önemli çatışma ve sorunların yaşandığı Orta Doğu’da, Gazze konusunda İsrail ve Hamas arasında 14 Ocak’ta ateşkes anlaşmasının sağlanmasının ardından Yemen’de yerleşik grubun da Kızıldeniz'deki gemi saldırılarını askıya aldığını duyurduğunu hatırlatan Tamer Kıran, “Bu durumun, yakın gelecekte olmasa da uzun vadede ticaret rotalarında tekrar bir değişime neden olma potansiyeli barındırdığını belirtmemiz gerekiyor. 2025 yılında küresel deniz ticaretinde, Kızıldeniz'deki aksaklıkların devam etmesi varsayımında ton-mil bazında %1,4'lük büyüme, aksaklıkların kademeli olarak düzelmesi varsayımında %0,5'lik büyüme ve ani bir düzelme varsayımında %0,6'lık bir düşüş öngörülüyor.” diye konuştu.

Deniz taşımacılığında önemli bir veri olan Baltık Kuru Yük Endeksi’nde, 3-31 Ocak tarihleri arasında %31,4 seviyesinde düşüş gerçekleştiğini belirten Tamer Kıran, 31 Ocak itibarıyla 735 olan Endeksin, 2021 yılında pandemi dönemindeki 2.943 seviyesinden %75 ve pandemi öncesi 2019 yılı ortalaması olan 1.353 seviyesindeki değerin %45,7 altında seyrettiğine dikkati çekti.

Ocak Ayı Faaliyetleri

Oda’nın Ocak ayı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’nı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın katılımıyla 7 Ocak’ta gerçekleştirdiklerini, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini istişare ettiklerini hatırlattı.

Akabinde bu toplantıda gündeme gelen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı ilgilendiren konulara istinaden Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve her iki Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlerinin yer aldığı istişare toplantısını, 16 Ocak’ta yine Ankara’da gerçekleştirdiklerini belirten Tamer Kıran, şöyle devam etti:

“Söz konusu toplantıda; 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında gemilere yönelik idari para ceza kriterlerinin yeniden belirlenmesi, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı bentler için öteleme ihtiyacı ve uygun yöntemlerin belirlenmesi konuları başta olmak üzere önemli sorunları bir kez daha ele alma fırsatı bulduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un, 6 aylık süre içerisinde konuların hızlı bir şekilde çözümünün sağlanması direktifi kapsamında her iki Bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz.”

Tamer Kıran, ayrıca, denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir konu olan gövde boyu 24 metrenin altında olan deniz araçlarının üretiminde kaldırılan KDV istisnasının yeniden getirilmesi hususundaki girişimlere ilgili kurumlar nezdinde devam ettiklerini bildirdi.

IMO MEPC 83. Toplantısında Önemli Gündem Maddesi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevre Koruma Komitesi (MEPC) 83. Toplantısının, 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, bu toplantıya hazırlıkların, 17-21 Şubat ve 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Sera Gazları Çalışma Grubunun yapacağı toplantılar sırasında tamamlanacağını belirten Tamer Kıran, çalışma grubunda ele alınacak dokümanlar arasında en önemlilerinden birisinin, Avrupa Birliği üye devletleri, Japonya, Liberya, Marshall Adaları, Panama ve küçük ada devletlerini kapsayan 48 ülke, AB Komisyonu ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gündeme taşınmış bulunduğunu kaydetti.

Bu dokümanın, 2028 yılından başlayarak gemi kaynaklı sera gazları emisyonlarının vergilendirilmesini içerdiğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Buna göre; IMO Sera Gazları Strateji Uygulama Fonu adlı bir fon kurulması, 1 Ocak 2028’den başlayarak, 5000 GT ve üstü gemilerin 12 aylık sera gazları emisyonlarını IMO DCS veri sistemine raporlayıp, doğrulanan yakıt harcamalarına karşılık IMO tarafından belirlenecek esaslara göre sera gazları emisyon vergisi tahakkuk ettirilmesi talep ediliyor. Vergi başlangıç değeri için 1 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımına karşılık 18,75 ABD dolarından 150 ABD dolarına kadar değişen vergi ve bu değerin 2 veya 5 yıllık periyotlar ile revize edilmesi planlanıyor. Fonda toplanan miktarın ise denizcilikte yeşil dönüşüm için yeni verimli yakıt üretimi teknolojileri, sıfır veya sıfıra yakın enerji kullanımı, verimi arttıran ve sera gazları emisyonunu azaltan enerji verimliliği arttırıcı önlemler, zor koşullar altında gemilerin seyrinde sera gazları emisyonlarını azaltıcı araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları için kullanılması planlanıyor.”

Tamer Kıran, IMO Deniz Çevre Koruma Komitesi 83’te (MEPC 83) ele alınacak bu önerinin hayata geçirilmesi için sera gazları salınım vergisine karşı olduğu bilinen Çin, Güney Amerika ve Güney Afrika ülkeleri ile uzlaşmaya varılmaya çalışılacağını kaydetti.

Bodrum Boat Show’u Ekim Ayında Düzenleyeceğiz

Oda’nın, "Exposhipping" isim hakkı ile destek verdiği denizcilik ve endüstri fuarı olan Expomaritt Exposhipping İstanbul’un, 18-21 Şubat tarihlerinde Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) açılacağını bildiren Tamer Kıran, “Fuarımız, aynı tarihlerde söz konusu fuar merkezinin diğer hollerinde Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından düzenlenecek Boshporus Boat Show Kara Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak. 18 Şubat Salı günü, saat 11.00’de yapacağımız tören ile kapılarını açacak fuarımıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.” diye konuştu.

Bu yıl çok önemli bir fuar organizasyonunun hazırlıkları içerisinde olduklarını bildiren Tamer Kıran, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek Bodrum Boat Show’un, 15-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Bodrum Limanı’nda açılacağını söyledi.

Bodrum’un, deniz turizmi ile ülkemizin göz bebeği turizm merkezlerinden bir tanesi olduğunu, ayrıca yat imalatı konusunda da önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu belirten Tamer Kıran, “Düzenleyeceğimiz fuarın, Bodrum’un bu kıymetlerinin tanıtımına çok önemli katkılar sağlayacağını inanıyoruz. Fuarın, ilerleyen yıllarda Akdeniz çanağında düzenlenen ve başarıları kanıtlanmış benzer fuarlardan biri olarak yerini alması en büyük hedefimiz” dedi.

Berat Kandili ve daha sonra başlayacak Ramazan ayını da kutlayan Tamer Kıran, 6 Mart Perşembe günü, Mart ayı Meclis Toplantısını ve ardından Türk Armatörler Birliği ve S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri geleneksel iftarı Büyük Kulüp’te düzenleyeceklerini bildirdi.

Toplantıda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Odamızın Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, "Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler", Kerte Denizcilik Gemi Alım-Satım Brokerliği'nden Uluç Kedme, “Navlun ve Gemi Alım Satım Piyasaları”, Meclis Üyemiz Metin Düzgit “Emniyetli Sular, Bereketli Günler” konulu sunumları yaptılar.