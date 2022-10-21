İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Belirlendi

Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu ve Organları belirlendi. Seçimlerde yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları ve Katip Üye Seçimleri, TOBB Delegeleri Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi yapıldı

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran

Başkanlığını Tamer Kıran’ın yaptığı Yönetim Kurulu’nda; Recep Düzgit, Adnan Naiboğlu, Timur Taylan Kalkavan, Burak Akartaş, Orhan Gülcek, Ahmet Can Bozkurt, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, İsmail Görgün, Saim Emre Doruk ve Serhat Barış Türkmen yer alıyor.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise ; Ali Gürün, Kaan Anul, Kasım İnandı, Kemal Akbaşoğlu, Murat Kul, Mustafa Aslan, Orhan Semih Dinçel, Serdar Akdemir, Teoman Mustafa Akyol ve Ümit Sandıkçı.

Yeni Meclis Başkanı Başaran Bayrak

İMEAK DTO Meclis Başkanlığı seçimleri sonucuna göre yeni başkan Başaran Bayrak oldu.

Başkanlık Divanı üyeleri ise Ömer Faruk Miras, Emin Eminoğlu ve Kaşif Kalkavan olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu Seçimi Yapıldı

Yapılan seçimler sonucu Disiplin Kurulu asil üyeleri; Mehmet Hakan Tüfekçi, Emre Eldener, Erkan Dereli, Bayram Turan, Adnan Türkeş, Cenk Ecevit oldu.

Disiplin kurulu yedek üyeleri ise; Burak Zaim, Nevzat Aydın, Bilgehan Engin, Sabri Öğütçü, Zeki Şenbursa, Özkan Çalışan.

TOBB Delegeleri de Belirlendi

İMEAK DTO'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri de belirlendi. Sonuçlara göre, TOBB delegeleri olarak; Arif Kenan Türkantos , Asım Barlın, Bilgehan Bayramoğlu, Cihan Ergenç, Cihat Yavuz Güler, Devrim Orkun Kalkavan, Fuat Ersoy Eroğlu, Hayri Yaşar Naiboğlu, Mehmet Alev Tunç, Mehmet Sadi İnce, Metin Şener urat Er, Murat Gün, Murat Kıran, Nihat Nahit Sarayaönü, Ömer Faruk Miras, Rasim Akar, Recep Düzgit, Şükrü Fazıl Uzun, Tolga Tomba, Uğur Sina Şen, Yunus Can asil üye olarak belirlendi.

TOBB Delegeleri Yedek Üyeleri ise; Adnan Caner, Ali Said Özkan, Avni Demiral, Baki Çıngı, Behçet Kutlu, Bülent Genç, Coşkun Cengiz, Deniz Ergin, Eyüp Sabri Bayraktaroğlu, Hayrettin Özkan, Kenan Doğan, Mehmet Cem Akan, Nuri Mert Can, Orbay Şimşek, Reşat Şentürk, Sait Kanburoğlu, Sibel Gültekin Karagöz, Şekip Yalçın, Volkan Abakaya, Yakup Kalkavan, Yunus Daniel Biren, Ziyaeddin Bayraktar oldu.