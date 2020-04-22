İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan Üyelerine Ücretsiz Maske

Covid-19 salgınından korunmak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinde alınması gereken tedbirler ilgili bakanlıklarca açıklanmasıyla beraber çalışanlar arasında sosyal mesafenin korunmasının sağlanması ve firma çalışanlarının maske takması zorunlu hale getirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın üyeleri için maske başvuru talebi açıklaması şöyle: “ ‘SGK Hizmet Listesinde’ çalışan sayısı on (10) ve üstü olan, üretim faaliyetlerine aktif olarak devam eden firmalar maske talebinde bulunabileceklerdir. Bu itibarla aşağıdaki formun doldurularak Odamıza ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.

Talepler Odamızca toplanacak ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda ilgililere iletilecektir. Maske tahsis ve dağıtımı İstanbul Valiliğince yapılacak değerlendirmeler sonrası uygun bulunan firmalara Valilik ilgililerince gerçekleştirilecektir.”

Başvuru https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/online-islemler/basvuru/maske-talep-formu adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber