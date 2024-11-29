İMEAK DTO Aliağa Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, Kasım ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, oda faaliyetleri ve Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri değerlendirildi.

Şube toplantı salonunda yapılan meclis toplantısında, geçen ayın toplantı zabıtları onaylanırken, Ekim ayı mizanı oy birliğiyle kabul edildi. Kasım ayı faaliyet raporunun da paylaşıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in değerlendirmeleriyle devam etti.

“Bakanlık Heyetiyle Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdik”

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ı Kasım ayı içerisinde Aliağa’da ağırladıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar’ı ve ziyaretlerinde eşlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin Devrim’i Şubemizde ağırladık. Bakan Yardımcımız ve beraberindeki heyet ile Odamızda yaptığımız toplantı sonrası, Aliağa – Midilli seferleri için inşası süren iskelemizi ziyaret ettik. Ziyarette Belediye Başkanımız Serkan Acar da hazır bulundu. İskeleyi yerinde inceleyen heyet, çalışmaların son durumunu kontrol ederek, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar’a ve müdürlerimize ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Şimşek: “Bölgemizin İhtiyaçlarını Gündeme Taşıdık”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın katılımıyla Sapanca’da düzenlenen 5. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’na Aliağa Şubesi olarak tüm Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile katılım sağladıklarını belirten Başkan Adem Şimşek, “Sapanca’da düzenlenen 5. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’nda Aliağa ve sorumluluk alanımızla ilgili özel ve genel sorunları dile getirerek çözüm önerilerimizi sunma fırsatı bulduk. Sektörel gelişmelerin değerlendirildiği ve paydaşlar arasında güçlü iş birliği fırsatlarının konuşulduğu bu önemli organizasyonda, bölgemizin ihtiyaçlarını gündeme taşımak için etkin bir rol üstlendik. Katılımımız, bölgemizin ihtiyaçlarına dikkat çekme ve çözüm odaklı çalışmalara katkı sunma anlamında değerli bir adım oldu. Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın takdirleriyle düzenlenen bu toplantıya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konteyner Trafiğinde Artış Devam Ediyor

Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve gemi trafiğine ilişkin verileri meclis toplantısında paylaşan Adem Şimşek, “2024 yılının 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında toplam TEU adedi 1 milyon 793 bin 857 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %35,68 artış göstermiş olup Ambarlı ve Kocaeli’nin ardından 3. sırada yer aldık” dedi. Şimşek, aynı dönemde Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 5 bin 84 olduğunu, 2023 yılının aynı döneminde bu sayının 5 bin 314 olarak kayda geçtiğini ve %4,3 azalma yaşandığını belirterek Kocaeli’nin ardından 2. sıradaki konumlarını koruduklarını vurguladı.

Aliağa Net Ton da Liderliğini Koruyor

Adem Şimşek, “2024 yılının 10 aylık döneminde toplam gross ton elleçleme miktarı 96 milyon 532 bin 664 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde elleçlenen net ton ise 70 milyon 604 bin 797 ton olup, geçen yıla göre %5,4 artış göstermiştir. Bu verilerle Aliağa, net tonda lider konumunu sürdürmektedir” dedi.

Aliağa, Elleçlemede Birinci Liman Konumunda

Yükleme ve boşaltma işlemleri hakkında bilgi veren Şimşek, “2024 yılının 10 aylık döneminde Aliağa Limanlarında yükleme net ton 28 milyon 723 bin 669 ton olarak gerçekleşmiş olup Aliağa birinci liman konumundadır. Geçen seneye kıyasla %8,78 artış kaydedilmiştir. Boşaltma net ton ise 41 milyon 881 bin 128 ton olup, geçen seneye göre %3,22 artışla Aliağa en çok boşaltma işlemi yapan ikinci liman konumundadır” dedi.

Toplantı, Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından dilek ve temennilerin dinlenmesiyle son buldu.

Vira Haber