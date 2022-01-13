İMEAK DTO Aliağa’da Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Adem Şimşek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiği sürece 2022 yılında pandeminin sonlanacağını umut ettiğini söyledi.

Aliağa limanlarında tahmini konteyner ve yük istatistiklerini değerlendiren Şimşek, 2021 yılsonu rakamlarına bakıldığında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 1 milyon 400 bin TEU olarak gerçekleştiğini kaydederek, 2021 yılı içerisinde Aliağa limanlarına elleçlenen yük miktarının 70 milyon net ton bulacağını söyledi.

Şimşek şöyle devam etti: “2021 yılı Aliağa tahmini yüzde %5 artış ile Türkiye sıralamasında yine ikinci liman olarak kayıtlara geçecektir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 8 artış göstererek 5 Bin 900- 6 bin adet aralığında kapanacağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise yüzde 11 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer alacaktır. 2021 yılı net sonuçları henüz açıklanmamış olsa da bu sonuçlar doğrultusunda sektörümüzdeki yükselişin yeni yılda da devam edeceğini gösteriyor.”

Şimşek: 2021 Yılında Aliağa’da 112 Gemi Sökümü Gerçekleştirildi

2021 yılı itibari ile Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinde 112 adet geminin söküme alındığını ve 816 bin LTD’nin geri dönüşüme kazandırıldığını ifade eden Şimşek, “Ticaret Bakanlığımız ilk 11 ay verileri ve yılsonu tahminlerimize göre Aliağa Gümrüğü ihracatta yaklaşık 18 milyar USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 2. Gümrük müdürlüğü konumunda olarak yılı kapatacaktır. Bu da Ege Bölgesi’nde yapılan işlemin yaklaşık % 50’sine denk gelmektedir. Ticaret Bakanlığımız ilk 11 ay verileri ve yılsonu tahminlerimize göre Aliağa Gümrüğümüz ithalatta yaklaşık 13 milyar USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 7. Gümrük müdürlüğü olacaktır.” dedi.

Geçen sene pandemi sebebiyle sosyal sorumluluk projelerinin birçoğunu ve her yıl düzenledikleri yarışmaları yapamadıklarını söyleyen Şimşek, 2022 yılı içerisinde bunları gerçekleştirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber