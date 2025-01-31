İMEAK DTO Aliağa’da Yılın İlk Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantının gündeminde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler ve gündemdeki konular yer aldı.

Geçen ayın toplantı zabıtlarının onaylanmasıyla devam eden meclis toplantısında, Aralık ayı mizanı onaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Ocak ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek başlayan Adem Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: ” Kartalkaya’da meydana gelen bu elim olay hepimizi derinden sarsmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun.” Dedi.

18-26 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve denizcilik sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen BOOT Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adem Şimşek şunları ifade etti: “Denizcilik sektörü açısından büyük önem taşıyan bu fuara merkez yönetim kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Üyelerimizin stantlarını ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik. Bu tür uluslararası etkinlikler, sektörümüzün gelişimi açısından büyük bir fırsat sunuyor ve biz de İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak, üyelerimizin küresel pazardaki etkinliğini artırmak için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bizlere bu fuara katılmamızı sağlayan Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a, şahsım, yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ediyorum.”

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla, gümrüklerin ticaretin düzenli, güvenli ve güçlü bir şekilde işlemesindeki kritik rolüne dikkat çeken Başkan Şimşek “Ticaretimizin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan gümrüklerimiz, ülkemizin gelişiminde ve ekonomik kalkınmasında büyük bir rol üstlenmektedir. İş dünyasının en büyük paydaşlarından biri olan gümrük çalışanlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında söz alan Avukat Sadi Perinçek, “Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Mevzuattaki Güncel Gelişmelerin Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Perinçek, sunumunda gemi geri dönüşümünün tanımı ve önemi üzerinde durarak, bu sürecin çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik katkılar sağladığını vurguladı. Türkiye’deki Gemi Söküm firmalarının, %60’ının AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisi Listesi’nde yer aldığını belirtti.

Sunumda, Basel Konvansiyonu, Hong Kong Konvansiyonu ve AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü gibi uluslararası düzenlemelerin sektöre etkileri ele alındı. Özellikle 2025 yılında yürürlüğe girecek olan Hong Kong Konvansiyonu’na Türkiye’nin uyum süreci değerlendirildi. Yeni Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği’nin getirdiği yenilikler arasında tehlikeli madde envanteri zorunluluğu, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uluslararası standartlarla tam uyum gibi konular öne çıktı.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesi ile son buldu.