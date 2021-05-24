İMEAK DTO Aliağa’dan Ayvalık Ve Dikili’ye Destek

Dün sabah saatlerinde Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Dikili ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hem denizde hem karada hayatı felç etti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi yetkilileri yaşanan sıkıntılar üzerine sahada çalışmalara destek verdi, incelemelerde bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Dikili ilçelerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına hem denizde hem karada hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı ve tur teknesi batarken ağaçlar ve direkler devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Meclis üyesi Mehmet Bardakoğlu ve Şube Müdürü Orçun Tuncer ilçelerde yaşanan şiddetli fırtına sonrası sahada çalışmalara katıldı ve genel merkeze iletmek üzere gerekli incelemelerde bulundu.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi yetkilileri, ilçeler de yaşanan sıkıntıları yerinde inceledikten sonra konuyla ilgili olarak İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım şu bilgileri aktardı: “Ayvalık Liman Başkanlığımızdan aldığımız en son verilere göre 56 özel tekne, 10 gezi teknesi ve 14 balıkçı teknesi batmış durumda. Batı ve güneybatı rüzgârları gece 04.00 sırlarından başlamış ve yaklaşık 2 saat sürmüştür. Aynı rüzgâr sabah saatlerinde tekrar şiddetlenerek devam etmiştir. Cunda bölgesinde ve Setur Marina’da önemli bir hasar kayda girmemiştir. Hasar, batı rüzgârlarına açık olan şehrin merkezinde liman başkanlığının ön bölgesiyle Ayvalık Limanıyla Cunda Adasına girişi arasında yer alan bölgeye demirleyen teknelerde olmuştur. Ayvalık Liman Başkanı Sayın Fırat Çengel ve Sahil Güvelik Kuzey Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Sayın Sadun Özdemir’i de ziyaret ederek gerekli bilgileri edindik. Ayvalık’ta yaptığımız incelemeler sonrası Dikili Liman Başkanı Sayın Yasin Aldemir’e ziyaret gerçekleştirdik ve daha sonra Dikili Amatör Su Sporları ve Olta Balıkçıları Derneğinin yönetiminde yer alan 28 teknenin battığı bölgeyi ziyaret ettik. Dikili Belediyesinin destekleriyle yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Dikili Liman bölgesinde küçük bir teknede oluşan hasar dışında bir sıkıntı yaşanmadığını gördük. Ben bir kez daha Ayvalık ve Dikili’de yaşayan vatandaşlarımıza ve üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanan sıkıntıları en hızlı şekilde atlatmak için İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazırız”.

Vira Haber