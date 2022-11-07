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İMEAK DTO Antalya’da Ahmet Çetin Yeniden Başkan Seçildi

İMEAK DTO Antalya’da Ahmet Çetin Yeniden Başkan Seçildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya’da seçim süreci 6 Kasım Pazar günü tamamlandı. Mevcut Başkan Ahmet Çetin 306 oy alarak güven tazeledi.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen seçimlerde, mavi liste ile seçime katılan mevcut başkan Ahmet Çetin 306 oy alarak açık ara farkla seçimlerin kazananı oldu. 

Üyelerin 7 sandıkta oy kullandığı seçimde, toplam seçim sonuçlarına göre adaylardan Ahmet Çetin 306, Bekir İnanç Kendiroğlu 166 ve Levent Arslan 55 oy aldı.

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İMEAK DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçileceği Meclis Toplantısı ise 11 Kasım Cuma günü İMEAK DTO Antalya Şubesi hizmet binasında yapılacak.

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Vira Haber

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