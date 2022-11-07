İMEAK DTO Antalya’da Ahmet Çetin Yeniden Başkan Seçildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen seçimlerde, mavi liste ile seçime katılan mevcut başkan Ahmet Çetin 306 oy alarak açık ara farkla seçimlerin kazananı oldu.

Üyelerin 7 sandıkta oy kullandığı seçimde, toplam seçim sonuçlarına göre adaylardan Ahmet Çetin 306, Bekir İnanç Kendiroğlu 166 ve Levent Arslan 55 oy aldı.

İMEAK DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçileceği Meclis Toplantısı ise 11 Kasım Cuma günü İMEAK DTO Antalya Şubesi hizmet binasında yapılacak.

Vira Haber