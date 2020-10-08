İMEAK DTO Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Video Konferans ile Yapılacak

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Meclis toplantısı Perşembe günü saat 14:00’da İMEAK DTO’nun Resmi Yayın Organı olan YouTube Kanalı DTO Plus'tan yayınlanacak.

Toplantıda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Sak “2020 Yılı Ekonomi Değerlendirmesi” başlıklı bir sunum yapacak.

Canlı Yayın Linki: https://www.youtube.com/watch?v=yaO-vRIr0Jk

Vira Haber