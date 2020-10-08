İMEAK DTO Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Video Konferans ile Yapılacak
İMEAK Deniz Ticaret Odası Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile yapılmaya devam ediyor.
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Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Meclis toplantısı Perşembe günü saat 14:00’da İMEAK DTO’nun Resmi Yayın Organı olan YouTube Kanalı DTO Plus'tan yayınlanacak.
Toplantıda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Sak “2020 Yılı Ekonomi Değerlendirmesi” başlıklı bir sunum yapacak.
Canlı Yayın Linki: https://www.youtube.com/watch?v=yaO-vRIr0Jk
Vira Haber
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