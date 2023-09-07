İMEAK DTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında başladı. Toplantının başında vefat edenlerin isimleri Meclis Başkan Yardımcısı Fuat Miras tarafından okundu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilendi.

Toplantının gündemini ekonomi oluşturdu. Toplantıda 2023 Ağustos Ayı Mizanı’nın Görüşülmesi ve Onaylanması, Hesapları İnceleme Komitesi Başkan Yardımcısı Adem Kocadağ tarafından okundu ve meclis tarafından onaylandı.

Adem Kocadağ büyük bir ameliyat geçiren Hesapları İnceleme Komitesi Başkanı Aygün Özgen'in durumunun iyi olduğunu söyledi ve herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini vurguladı. Adem Kocadağ'ın konuşmasının ardından İMEAK DTO'nun Ağustos ayı faaliyetleri hazırlanan video ile Meclise aktarıldı.

Video sunumun ardından İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran konuşmasını yaptı. Konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili bilgiler veren ve değerlendirme yapan Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi'nin tercih dönemi ile ilgili de bilgi verdi. Son derece yüksek doluluk oranını yakaladıklarını vurgulayan Kıran bundan mutluluk duyduklarını ifade etti. Tamer Kıran ağustos ayında katıldıkları toplantılar ve ziyaretlerle ilgili Meclisi bilgilendirdi.

Ardından da Piri Reis Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr Erhan Aslanoğlu Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirdi.

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Vira Haber