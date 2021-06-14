İMEAK DTO: Gemi İnsanları İçin Aşılama Başladı
Pandemide en zorlu koşullarda çalışmak zorunda kalan gemi insanlarının aşılanması için çeşitli girişimlerde bulunan İMEAK DTO aşılanmanın başlandığını duyurdu.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde durmadan çalışan gemi insanlarının aşılanmasına ilişkin aylardır temaslarını sürdüren İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) çabalarının karşılığını aldı. Oda tarafından internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre gemi insanlarının aşılanmasına başlandı.
İMEAK DTO tarafından yapılan duyuru şöyle;
"Odamızın Bakanlık nezdinde girişimleriyle 140.000 gemiadamından aşı olanlar, covid geçirenler vb durumlarda olanlar düştükten sonra kalan 65,278 gemi adamının T.C. Kimlik Numaraları sisteme işlenmiş olup, randevularını alabilecekleri bildirilmiştir. İlgili gemiadamlarımız randevu almaya başlamışlardır."
Vira Haber
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