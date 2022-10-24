İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yeni Yönetimine Ziyaretler Devam Ediyor

Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Ak Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdulkerim Güven'in katıldığı ziyarette İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Menteşoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Özhan Akgünlü, Aydın Antakyalıoğlu, Selçuk Özer ve Şube Müdürü Ahmet Taştekin hazır bulundular.

İSTE’den Hayılı Olsun Ziyareti

Ziyarete İskenderun Teknik Üniversitesinden Rektör Prof.Dr. Tolga Depci, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Eken, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr.Ögr. Üyesi Samet Gürgen, Dr.Ögr. Üyesi Ercan Akan ve Deniz ve Liman İşletmeciliği Öğretim Görevlisi Eşref Can Demirci katıldı.

İSTE’den gelen heyeti İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, Yönetim Kurulu üyeleri Özhan Akgünlü, Aydın Antakyalıoğlu, Selçuk Özer ve Şube Müdürü Ahmet Taştekin karşıladılar.

Yeni dönemde de İMEAK DTO İskenderun Şubesi tarafından Denizcilik Fakültelerinde öğrencilere daha kaliteli eğitim verilebilmesi için gerekli olan donanım desteklerinin devam edeceği belirtilirken, İskenderun Körfezinde kirliliğin azaltılması, deniz canlıları popülasyonunun arttırılması, dalış turizmi ve balık resifleri için gereken ortak çalışmaların devam ettirileceği konusunda sözlü mutabakata varıldı.