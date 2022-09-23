İMEAK DTO İskenderun Şubesi’nden Önemli Ziyaret

Ziyarete İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Başkan Yardımcısı Suphi Şaşati, Yönetim Kurulu üyeleri Atilla Demirkent, Özhan Akgünlü ve Ümit Özdemir katıldılar.

İskenderun Bölge Liman Başkan Vekili Erdoğan Bayram’ı ziyaret eden İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Kutlu; Türkiye’nin %25 yükünün elleçlendiği bir bölgede kamu kurumları ve deniz ticaretinin paydaşlarıyla koordineli olarak görev yapmakta olduklarını, deniz ticaretinin arttırılması ve işlemlerin hızlandırılması için üyeleriyle kurumlar arasında köprü görevi ifa ettiklerini ifade etti. Başkan Vekili Bayram, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

İskenderun Gümrük Müdürlüğüne atanan Ömer Kuru’ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu, ziyarette Gümrük Müdürü Kuru ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kemal Kutlu, ziyarette; İMEAK DTO İskenderun Şubesi olarak tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını, artan deniz trafiğinin mevzuatlar çerçevesinde daha da hızlandırılması için gümrük müdürlükleriyle de bu koordinenin ve fikir alışverişinin devam edeceğini ifade etti. Gümrük Müdürü Ömer Kuru da ziyaret için teşekkür ederek; gümrükler gibi sıkıntılı alanlarda 7/24 görev yapmaya çalıştıklarını, karşılıklı özveri ile sorunların mevzuatlar çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Vira Haber