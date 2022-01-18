İMEAK DTO, TYBA Üyelerini Ağırladı

18 Ocak Salı günü Oda’nın Fındıklı’daki genel merkezinde gerçekleşen ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TYBA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aysun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Bayraktaroğlu, İdris Uçar, Itır İpekel Tsiropoulos ve Noyan Mutlugil’i ağırladı.

Ziyarette Başkan Tamer Kıran’a dernek ile ilgili bilgi verildi ve yat işletmeciliği sektörü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Vira Haber