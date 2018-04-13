İMEAK DTO'da Yönetim Kurulu için sandık kuruldu

8 Nisan’da gerçekleşen ve Tamer Kıran’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Merkez Yönetimi seçimlerinin ardından bugün, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Organ Seçimleri yapılıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirleneceği seçimler, bugün gerçekleşiyor.

8 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlerde, Tamer Kıran 2 bin 300 oy olarak, Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.

48 meslek komitesinden mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesi kazanmıştı. Mavi listeden 80, beyaz listeden ise 39 üye İMEAK DTO Meclisi'ne seçilmişti.

Bugün yapılan seçimlerde ise, Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu belirlenecek.

Vira Haber