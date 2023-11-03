İMEAK DTO’nun Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen varoluş mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923 yılında kurulan Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladığını belirterek, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı, yüzyıllar boyunca aynı coşkuyla kutlanmasını temenni etti.

Tamer Kıran, eşsiz ve aziz vatanımızı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canını feda eden şehitleri saygı, minnet ve şükranla andı.

Cumhuriyetin 100. Yılını, 3 Kasım Cuma akşamı tertip edecekleri özel bir gece ile kutlayacaklarını hatırlatan Tamer Kıran, bu etkinliği, kutlamadan öte, bu yurdu ve bağımsızlığımızı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gösterdikleri bir vefa ve şükran olarak gördüklerini söyledi.

Şüphesiz 100 yıllık Cumhuriyetimizle ilgili söylenecek çok söz bulunduğunu belirten Tamer Kıran, bu konudaki düşüncelerini yarın akşam düzenlenecek kutlama gecesinde paylaşacağını belirtti.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama programları çerçevesinde Anıtkabir’e yapılacak ziyaretin tarihinin de kesinleştiğini belirten Tamer Kıran, 13 Kasım Pazartesi günü, saat 14.30’da, Merkez ve Şubelerimizin Meclis Üyeleriyle birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacaklarını bildirdi.

Gazze’deki Saldırılar Artık İzah Edilemeyecek Boyuta Geldi

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye’nin yeniden bir ateş çemberinin tam ortasında kaldığını belirten Tamer Kıran, Kuzeyde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali; güneyde İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim tarihinden itibaren başlayan, giderek boyutları artan, binlerle ifade edilen sivil insanın öldüğü, şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle takip ettiklerini kaydetti.

Bir insan olarak ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi ölmesini kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Tamer Kıran, ancak son günlerde savaşın da bir hukuku olmasına rağmen Gazze’ye yönelik saldırıların artık diplomasiyle izah edilemeyecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

Bölge dışına taşarak Orta Doğu’yu yangın yerine çevirme potansiyeli bulunan bu kötü, ürkütücü gidişata artık dur denmesi gerektiğini belirten Tamer Kıran, “Bölgede akan kanın durması, artık bir trajediye dönüşen sivil insan kayıplarının derhal sonlandırılması için Dünyanın acilen harekete geçerek, barış ve sükûnetin bir an önce tesis edilmesi en büyük temennimdir.” diye konuştu.

12. Kalkınma Planı Hayırlı Olsun

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve ekonomide yol haritası niteliği taşıyan, 2024-2028 yıllarını kapsayan, 983 maddeden oluşan 12. Kalkınma Planının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabulünün ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Tamer Kıran, planda, ortalama büyüme tahmininin %5, dönem sonu enflasyon hedefinin %4,75 olarak belirlendiği plan, 2028 sonunda Türkiye ekonomisinde toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın 1.6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 17 bin dolara gelmesini hedeflendiğini söyledi.

12. Kalkınma Planı’ndan bahsederken önemli bir konuya da dikkatleri çekmek istediğini belirten Tamer Kıran, “Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejilerin ortaya konulduğu Planın hazırlık çalışmalarına Odamız tarafından da katılım sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından çalıştay şeklinde gerçekleştirilen toplantıların, Denizyolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu, Gümrük Özel İhtisas Komisyonu, Lojistik Özel İhtisas Komisyonu ve Kenti İçi Ulaşım Özel İhtisas Komisyonlarının ikişer olmak üzere toplam 8 toplantısına katıldık, Odamız görüş ve taleplerini iletme imkanı bulduk.” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın da 25 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığını belirten Tamer Kıran, 12. Kalkınma Planı esas alınarak hazırlanan “2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda, denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren konular hakkında bilgi verdi.

Tamer Kıran, “12. Plan ile 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın, ülkemiz, sektörümüz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Milli kuruluşumuz Türk Loydu’nu, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği’nin (IACS) resmi üyeliğine hak kazanması dolayısıyla tebrik eden Tamer Kıran, yıllar süren çaba ve emeğin sonucunda elde edilen bu başarıda pay sahibi eski, yeni tüm Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerini kutladı, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kasım ayında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 85. yıl dönümünde saygıyla yad edeceklerini hatırlatan Tamer Kıran, “Denizcilik camiası olarak, O’nun ‘en büyük eserim’ dediği ve 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize sahip çıkarken, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi sürdürecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.

Tamer Kıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği 24 Kasım’ın da Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, tüm öğretmenlere saygı ve şükranlarını sundu.

Toplantıya katılan gazeteci Metehan Demir de “Son Gelişmeler Işığında Bölgesel Riskler” konulu sunumunda, Gazze Savaşı’ndaki son durumu aktardı.

Vira Haber