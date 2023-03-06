İMEAK DTO'ya Birleşik Krallık Ticaret Heyetinden Çalışma Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Heyetinin, İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu koordinasyonunda 6 Mart 2023 Pazartesi günü gerçekleştirdiği çalışma ziyaretine katıldı.

Meclis Salonu’nda, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve İngiliz Denizcilik Endüstrileri Derneği (SMI) temsilcileri ile Odamız Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve Meclis Üyelerinin iştirakleriyle gerçekleştirilen toplantı; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Toplantının açılışında Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Stuart Hatch ve Catoni Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Beard konuşma yaptılar.