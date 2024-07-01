IMO-CARES İçin Hazırlanan Rapor IMO’da Mustafa İnsel Tarafından Sunuldu

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) CARES programı altında gelişmekte olan küçük ada devletleri (SIDS) ve az gelişmiş ülkeler (LDCs) için ulusal denizcilikte karbonsuzlaştırma raporu ve bu ülkeler için küresel proje çağrısı sonuçları 25 Haziran 2024 tarihinde IMO Teknik Yardımlaşma Komitesi Toplantısı sırasında Londra’daki IMO merkezinde sunuldu.

Prof. Dr. Mustafa İnsel ve Dr. Seyedvahid Vakili tarafından IMO-CARES için hazırlanan ve Suudi Arabistan denizcilik idaresi tarafından desteklenen Ulusal Denizcilik ve Limanlarda Karbonsuzlaştırma Raporu, Karayipler ve Afrika’da bulunan SIDS ve LDCs ülkelerinin ulusal sularda ve bu ülkeler arasında çalışan gemilerinin ve limanlarının sera gazları emisyonlarının azaltılması için teknik, operasyonel ve regülasyon tedbirlerini, alınabilecek tedbirlerin efektifliğini ve stratejilerini içeriyor.

Karayipler ve Afrika’da sera gazları azaltımı için yapılan bölge denizcilik paydaşları ile yapılan görüşmeler ve anket çalışmaları sırasında sera gazları azaltımı önündeki en önemli engeller; finansmana erişimi, yeterli gelişememiş teknoloji, eğitilmiş insan gücü eksikliği ve yetersiz hukuki düzenleme ve uygulama olarak belirtiliyor. Ulusal bayraklar için kabotaj uygulamasının genelde olmadığı bu ülkelerde, ulusal sularda denizcilik kaynaklı sera gazları emisyonları IMO düzenlemeleri dışında ulusal eylem planları (NAP) içinde yer almaktadır.

Karayipler ve Afrika bölgelerindeki SIDS ve LDCs ulusal sularda çalışan deniz ticaret filosunun yaklaşık % 50’sini römorkörler oluşturmakta olup, römorkörlerin ve feribotların karada elde edilecek yenilenebilir elektrik enerji ve limanlarda kurulacak şarj istasyonları ile doldurulacak bataryalar kullanılarak sevk edilmesi denizcilik kaynaklı sera gazları emisyonlarını % 50-60 azaltabilecek en etkili tedbir olarak belirlenmişti. Alternatif olarak rüzgar, güneş veya biyo-kaynaklardan elde edilecek yenilenebilir enerji ile alternatif yakıt kullanımı bulunmuştur.

Toplantıda Afrika, Asya, Karayipler, Pasifik, Latin Amerika deniz teknolojisi yardımlaşma merkezleri (MTCC) sera gazları azaltım konusunda paneller ile görüşler paylaşıldı. Toplantıda Suudi Arabistan tarafından IMO’ya yapılan bağış ile desteklenecek 3 proje; limanlarda zamanında varış için dijital portal, limanlarda biyo-kaynaklardan yakıt pilleri ile elektrik üretimi ve fırtına sırasında kanatlarını katlayarak hasardan korunan dikey rüzgar türbini projeleri sunuldu.

Vira Haber