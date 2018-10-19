İnebolu Limanı’nda ölümlü kaza

Olay sabah saatlerinde İnebolu Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mesai başlangıç saatinde Kalkandere isimli gemiye bakır madeni yükleneceği sırada tamir ve bakım ustası Erol Bektaşoğlu, maden taşıma bandının tamburuna sıkıştı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler Erol Bektaşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Erol Bektaşoğlu'nun cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Erol Bektaşoğlu'nun ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Erol Bektaşoğlu'nun 14 yıldır aynı işte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Vira Haber