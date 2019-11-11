İngiltere Büyükelçisi DTO’da

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Büyükelçi Chilcott ve Başkonsolos Slater’i, makam odasında ağırladı. Ziyarette, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Tamer Kıran, ziyaretin anısına Büyükelçi Sir Dominick Chilcott ve Başkonsolosu Judith Slater’e birer plaket takdim etti.

Vira Haber