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İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu'ndan İMEAK Deniz Ticaret Odasına Ziyaret

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu'ndan İMEAK Deniz Ticaret Odasına Ziyaret

İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, beraberinde Catoni Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Beard ve Şirket CEO’su Serdar Ayırtman ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

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İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, beraberinde Catoni Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Beard ve Şirket CEO’su Serdar Ayırtman ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Konuklar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran tarafından ağırlandı. Ziyarete, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Recep Düzgit ile Şadan Kaptanoğlu da katıldı. 
Tamer Kıran, ziyaretin anısına Başkonsolos Poleo’ya plaket takdim etti.

Vira Haber

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