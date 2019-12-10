İnsan yüzlü sapan balığının avlanması yasak

Adana'nın Karataş ilçesinde dil balığı ve mürekkep balığı avına çıkan balıkçıların ağına kıkırdaklı kemane balıklarının takıldığı görüldü. Balıkçılar, insan yüzüne benzeyen ve piyasada "sapan balığı" olarak tanınan bu balıkların ekonomik değere sahip olmadığını, ağları parçalaması sebebiyle zarara uğradıklarını kaydetti.

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hacer Yeldan, kemane balığı neslinin tehlike altında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Genellikle nehir ağızlarında görülen bu balıkların yavruları sahile yakın kesimlerde avlanan balıkçıların ağlarına takılmış. Balıkçılar tarafından ıskarta tür olarak görülen, ekonomik değeri olmayan balıklar."

"Yumurta verimliliği çok az derecede"

Balıkçıların genelde ağlarına takılan bu balıkları kullanmadıklarını ve doğrudan denize attıklarını belirten Yeldan, "Bunlar uzun ömürlü balıklar ancak yumurta verimliliği çok az derecede. Bu yüzden nesli tehlike altında." ifadelerini kullandı.

"İnsan sağlığına zararı yok"

Yeldan, bu balıkların uluslararası sözleşmelere göre avlanmasının yasak olduğuna dikkat çekerek, "İnsan sağlığına bir zararı yok, zehirli değil ancak ekosistem için çok önemli bir balık olduğu için değersiz olduğunu asla söyleyemeyiz." dedi.

Üniversite olarak bu tür üzerinde biyolojik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yeldan, "Balıkçılara önerimiz ise kıyıya çok yakın bölgelerde avlanmamaları, biraz daha açık bölgelerde avlanmaları." açıklamasında bulundu.

Vira Haber