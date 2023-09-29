iPhone 12: Özellikleri ve Fiyatıyla En Uygun Seçenek

iPhone 12 ailesi, Apple'ın son teknolojik gelişmelerini içeren bir dizi akıllı telefon sunuyor. Hangi modelin sizin için en ideal olduğunu belirlemek adına birtakım önemli faktörleri göz önünde bulundurmalısınız.

İlk olarak, iPhone 12 Mini kompakt boyutuyla öne çıkıyor. Eğer tek elle kullanım ve cebinizde taşıma kolaylığı arıyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda iPhone 12 Mini, uygun fiyatlı bir iPhone deneyimi sunuyor.

Eğer daha büyük bir ekran ve güçlü performans istiyorsanız, iPhone 12 veya iPhone 12 Pro modelleri sizin için uygun olabilir. İkisi de 6.1 inçlik OLED ekranıyla görsel deneyimi zenginleştiriyor. iPhone 12, fiyat ve performans dengesi açısından çoğu kullanıcı için iyi bir seçenek sunarken, iPhone 12 Pro, gelişmiş kamera özellikleri ile profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Eğer fotoğraf ve video çekmeye ilgi duyuyorsanız, iPhone 12 Pro veya iPhone 12 Pro Max en iyi seçenekler olabilir. İki model de üstün kamera özellikleri ile düşük ışık koşullarında bile etkileyici sonuçlar elde etmenizi sağlar.

iPhone 12 ile iPhone 11 Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi Bir Tercih?

İnce çerçeveler ve çerçevesiz ekran iPhone 12'nin estetik açıdan daha çekici bir seçenek olduğunu gösteriyor.Ayrıca, ekranı daha dayanıklı bir cam olan seramik kalkan cam ile üretilmiştir bu nedenle iPhone 11’e oranla daha dayanıklı bir ön cama ve daha canlı renkler sunan Super Retina XDR OLED ekrana sahiptir.

Her iki telefon da Apple'ın A-serisi çip setlerinden güç alıyor, ancak iPhone 12 A14 Bionic çipini kullanırken, iPhone 11 A13 Bionic çipine sahiptir bu da iPhone 12 için daha yüksek bir işlemci performansı daha hızlı uygulama açma, daha akıcı çoklu görevler ve daha iyi oyun performansı anlamına gelir.

iPhone 12, 5G bağlantı desteği sunan ilk iPhone modelidir. Bu, daha hızlı indirme ve yükleme hızları anlamına gelir. iPhone 11 ise sadece 4G desteğine sahiptir.

Her iki model de iyi kamera sistemlerine sahip, ancak iPhone 12 iPhone 11’e göre daha gelişmiş bir gece modu, daha iyi HDR yetenekleri ve Dolby Vision destekli 4K video kaydı sunar. Buradan yola çıkarak iPhone 11 kamera sisteminin kötü olduğu kanısına varmak yanlıştır çoğu kullanıcı için oldukça yeterli özelliklere sahiptir.