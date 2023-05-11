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İptal Olan BUDO Seferleri

İptal Olan BUDO Seferleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 6'sı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 15.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Duyuruya göre, saat 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

Vira Haber

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